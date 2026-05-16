Con el paso a Chile habilitado y mucho frío, cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El último reporte meteorológico alerta sobre la continuidad del frío a lo largo de todo el sábado. El paso a Chile se encuentra habilitado.

Luego de algunas nevadas y la reapertura del paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor, el pronóstico anticipa que este sábado se mantendrá el frío durante la jornada. En algunos lugares de la provincia, la mínima registrada fue de 1°.

Durante la mañana de este sábado se registraron algunas nevadas aisladas en diferentes puntos de la provincia, como el Manzano Histórico o la zona cordillerana de Vallecitos. Esto se suma al ingreso de un viento sur de intensidad débil a moderada que se mantendrá hasta cerca de las 21 hs.

A su vez, la nubosidad generada por el ingreso del frente frío persistirá hasta la madrugada del domingo, con precipitaciones aisladas hasta las primeras horas de la tarde de hoy.

Si bien el tiempo en alta montaña continúa siendo malo, las autoridades determinaron la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor, por lo que el paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Frío intenso: así nevó en el Manzano Histórico Nieve en el Manzano Histórico Intensa nevada y mucho frío en el Manzano Histórico, Tunuyán. Osvaldo Valle