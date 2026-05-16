Reabren el paso a Chile ante la mejora de las condiciones climáticas

Tras permanecer cerrado desde el viernes, las autoridades definieron reabrir el Paso Cristo Redentor ante la mejora en las condiciones climáticas. A qué hora se habilita.

Se reabre el paso a Chile por el Cristo Redentor.

En las últimas horas, y tras permanecer cerrado por los pronósticos de intensas nevadas en Alta Montaña desde el viernes por la mañana, las autoridades decidieron habilitar el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor tras evaluar las condiciones climáticas.

La reapertura será a partir de las 13 hs (hora Argentina) y la decisión conjunta se tomó tras evaluar el mejoramiento de las condiciones climáticas adversas. Si bien persisten las bajas temperaturas, las autoridades de ambos países definieron la habilitación del paso.

cristo redentor Anunciaron que el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado hasta al menos este viernes. X @VALLEOVA

Se recomienda circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Alta Montaña, además de mantenerse al tanto de los posibles cambios por las condiciones meteorológicas.

El Paso Pehuenche también se encuentra habilitado Por otro lado, la Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Pehuenche informó que el mismo se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.