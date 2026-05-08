Paso a Chile: qué dice el pronóstico para el fin de semana

Tras las nevadas en alta montaña, el paso a Chile permanece habilitado las 24 horas.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

El cruce internacional fue habilitado este jueves, luego de permanecer cerrado por nevadas en alta montaña. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, para este viernes se esperan nevadas en cordillera en el sector sur, aunque por lo pronto el paso a Chile continúa transitable.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 0°

Punta de Vaca: - 6°

Puente del Inca: - 10°

Las Cuevas: - 11° Por su parte, tanto para el sábado como para el domingo anticipan jornadas con poca nubosidad en alta montaña.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.