Cómo está el paso a Chile en el inicio de la semana

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Para este lunes, el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa que seguirá la nubosidad en la zona sur y central, con probabilidad de precipitaciones débiles. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: - 1°

Puente del Inca: - 2°

Las Cuevas: - 3°

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: