Paso a Chile: estado actual, demoras y pronóstico en alta montaña

El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas. En pleno feriado por el Día del Trabajador, no se registran demoras importantes en Libertadores (Chile), ni en Horcones (Argentina).

Para este viernes la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa "mal tiempo en el sector sur durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones débiles hasta el mediodía. Luego, cielo parcialmente nublado hasta las 18, con posterior despeje".

El sábado, por su parte, regresará la estabilidad a alta montaña con cielo despejado en toda la cordillera.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: