Paso a Chile: estado actual y pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

En la previa del fin de semana, la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala "cielo despejado en cordillera, con incremento de nubosidad en la zona sur a partir de las 13:00, sin precipitaciones".

A primera hora de este viernes, las temperaturas son las siguientes:

Según el pronóstico, durante el sábado continuaría la estabilidad en alta montaña, dentro de una jornada en la que se espera cielo despejado.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: