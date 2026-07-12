Cómo se encuentra el paso a Chile este domingo

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este domingo de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este domingo se espera una jornada algo a parcialmente nublada. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: - 1°

Punta de Vaca: - 3°

Puente del Inca: - 7°

Las Cuevas: - 8° Para el lunes se espera cielo seminublado, comenzando en el sector Sur y extendiéndose al resto de la alta montaña durante la tarde. No se observan precipitaciones.

Según informaron las autoridades, no se registran demoras en el complejo Roque Carranza, mientras que en el túnel internacional a Complejo los Libertadores, el tiempo de espera es de 15 minutos, sin fila de vehículos sobre la ruta.

El paso a Chile se encuentra habilitado. X - Osvaldo Valle Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.