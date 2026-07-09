El paso a Chile está habilitado, pero evalúan un cierre por mal tiempo

El paso a Chile se encuentra habilitado, pero hay pronóstico de nevadas para los próximos días.

El actual fin de semana XXL por el Día de la Independencia junto con las vacaciones de invierno, ubica a Chile como una de las alternativa para quienes deseen tomarse unos días de descanso.

Este jueves, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

De acuerdo con el pronóstico, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado en cordillera, aunque en horas de la noche desmejorarían las condiciones meteorológicas, con posibilidad de nevadas en alta montaña.

Las nevadas se extenderían hasta el sábado en la madrugada, lo que puede complicar la transitabilidad segura. Por esto, las autoridades evaluarán este jueves a las 13.30 si el paso a Chile continúa habilitado o cierra.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.