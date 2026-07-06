Cómo está el paso a Chile en el inicio de la semana

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. ¿Cómo estará el tiempo durante la semana?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

En el inicio de la semana, el pronóstico indica cielo despejado en alta montaña, con condiciones de seminubosidad desde las 12 únicamente en la zona sur. Con temperaturas bajo cero, estos son los registros a primera hora de la mañana:

Uspallata: - 4°

Punta de Vaca: - 13°

Puente del Inca: - 15°

Las Cuevas: - 16° Por su parte, en la previa del fin de semana XXL, anticipan que el buen tiempo se extenderá hasta el martes, mientras que desde el miércoles 8 de julio hasta el sábado 11 de julio, se esperan condiciones climáticas adversas. Autoridades confirmaron que se informará día a día en función de la transitabilidad segura.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.