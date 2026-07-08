Paso a Chile: estado actual y el pronóstico para el fin de semana largo

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

En la previa del fin de semana XXL en Argentina, para este miércoles se espera buen tiempo en cordillera hasta horas de la noche cuando está pronosticada lluvia débil y aguanieve. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: - 5°

Puente del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10° Las condiciones meteorológicas adversas se mantendrían durante jueves y viernes, con pronóstico de lluvia y nieve en cordillera.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se encuentra cerrado. Por lo tanto, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas no podrán circular este miércoles por esta vía.