El paso a Chile sigue cerrado por mal tiempo: cuándo reabrirá

El paso a Chile se encuentra cerrado por mal tiempo en alta montaña. El pronóstico para los próximos días.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra cerrado por mal tiempo en cordillera. El cruce internacional quedó inhabilitado este jueves por un frente de inestabilidad que afecta especialmente al sector de la alta montaña mendocina. El sábado a las 11 horas hay una nueva reunión de Coordinación para ver evaluar reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor.

Las condiciones meteorológicas adversas, habituales durante el invierno en la cordillera, impiden garantizar una circulación segura por la ruta que une Mendoza con Chile, por lo que las autoridades optaron por suspender el tránsito de manera anticipada y hasta nuevo aviso.

El pronóstico indica nevadas hasta el sábado en la madrugada, con una mejora en horas de la mañana. A primera hora de este viernes, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

Uspallata: 5°

Punta de Vaca: - 3°

Puente del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10° En tanto, las buenas condiciones se mantendrían hasta el martes, mientras que desde el miércoles 15 hasta el lunes 20 de julio se espera un temporal que podría mantener cerrado el paso a Chile. Desde la Coordinación Argentina comunicaron que se mantendrá la información día a día para que programen su viaje.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.