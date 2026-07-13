El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado por mal tiempo y nevadas en cordillera: a partir de qué hora

La medida fue dispuesta de manera preventiva ante el pronóstico de nevadas y condiciones adversas en la cordillera. Recomiendan reprogramar los viajes.

El cierre afectará a todo tipo de vehículos y se extenderá hasta nuevo aviso por razones de seguridad.

La Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor informó que el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva debido al ingreso de un frente de inestabilidad que afectará la alta montaña. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y regirá hasta nuevo aviso.

Según el comunicado oficial, el cierre comenzará este martes 14 de julio a las 18 (hora argentina) y a las 17 (hora de Chile). Además, la barrera de Uspallata dejará de habilitar el paso desde las 16 (hora argentina) y las 15 (hora chilena).

Las autoridades explicaron que la decisión fue adoptada porque las condiciones meteorológicas previstas comprometen la seguridad de la circulación en la cordillera. Por ese motivo, recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

Anuncian el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor por condiciones climáticas adversas. El pronóstico anticipa varios días de nevadas en la cordillera De acuerdo con el informe difundido por el Sistema Integrado Cristo Redentor, el Servicio Meteorológico de Chile prevé el ingreso de un sistema frontal que afectará la Alta Cordillera entre el 15 y el 22 de julio, con nevadas y condiciones que podrían dificultar la transitabilidad.

En ese contexto, las autoridades solicitaron planificar con anticipación los desplazamientos y evitar trasladarse hacia la zona de frontera mientras se mantengan las condiciones adversas.