Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede circular las 24 horas.
El pronóstico para este martes indica una jornada parcialmente nublada en cordillera, con las siguientes temperaturas:
- Uspallata: 2°
- Punta de Vaca: - 2°
- Puente del Inca: - 4°
- Las Cuevas: - 5°
Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Ingreso a Argentina: de 9 a 19 horas.
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.