El paso a Chile por Cristo Redentor está cerrado: por dónde se puede cruzar sin problemas

Mientras Cristo Redentor está cerrado por mal tiempo, hay un paso a Chile en Mendoza abierto para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile está cerrado por Cristo Redentor por mal tiempo desde las 14. La decisión la tomaron las autoridades de la Coordinación del Sistema Integrado. Sin embargo, las personas que decidan viajar al vecino país tienen otra alternativa para cruzar la frontera: el Paso Pehuenche que está ubicado en Malargüe.

paso chile caracoles Los Caracoles en el paso a Chile por Cristo Redentor en invierno. Archivo MDZ

Paso Pehuenche habilitado La coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Pehuenche dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos de Frontera (Ministerio del Interior) informó hoy que el paso a Chile está habilitado desde las 13.30 en horario de Argentina y 12.30 en horario chileno para todo tipo de vehículo en ambos sentidos.

"Se hace saber que si bien la ruta nacional 145 se encuentra transitable debe hacerse con precaución debido a algunos sectores en reparación y humedad en la cinta asfáltica", indicaron las autoridades de Paso Pehuenche.

Además, recordaron que el Paso Pehuenche tiene horarios restringidos. Para salir de Argentina se debe llegar a la aduana entre las 13.30 y 18 (horario argentino) y las 12.30 y las 17 (horario chileno) y para entrar a Argentina se debe llegar al complejo entre las 13.30 y las 19 (horario argentino) y las 12.30 y las 18 (horario chileno).