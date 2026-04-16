Paso a Chile habilitado: el pronóstico en alta montaña

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este jueves, el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa "cielo despejado en horas de la mañana. A partir de las 11, aumento de la nubosidad. Hacia las 20 a 21, se instala mal tiempo desde la zona sur y luego se extiende hacia la zona central, con precipitaciones moderadas que se mantendrán hacia el viernes".

A primera hora de la mañana, estas son las temperaturas en alta montaña:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: 0°

Puente del Inca: - 3°

Las Cuevas: - 4°

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.