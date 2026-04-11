Abierto o cerrado: cómo está el Paso a Chile por Cristo Redentor

La probalidad de mal tiempo obligó a las autoriadades del Paso a Chile a tomar a una decisión. Qué pasó con el cierre preventivo.

El Paso a Chile por Cristo Redentor es uno de los más tránsitados a lo largo de la frontera entre Argentina y Chile. La probabilidad de mal tiempo obligó a las autoridades del complejo fronterizo a tomar una decisión esta semana. Cómo está el paso este fin de semana.

paso a chile horcones cruce aduana Este fin de semana el Paso a Chile funcionará con normalidad. Walter Moreno/MDZ Cierre del Paso a Chile El jueves la Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera (Ministerio del Interior), informó que el viernes 10 de abril se iba a cerrar el Paso a Chile a partir de las 16 por tiempo indeterminado. El corte de circulación iba a comenzar a las 14 en Uspallata.

"Se pronostica un frente de inestabilidad en la alta montaña que condicionan la transitabilidad segura", explicaron las autoriadades.

Pero el viernes, hubo un cambio en el pronóstico meteorológico que obligó a las autoridades a dar marcha atrás en la decisión. "El paso internacional se mantendra habilitado en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en alta montaña permitiendo las actuales condiciones una transitabilidad segura", aclararon en un comunicado. Por lo tanto, el paso a Chile funcionó con normalidad.

El túnel internacional Cristo Redentor. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El túnel internacional Cristo Redentor. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo está el Paso a Chile Desde laa Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera (Ministerio del Interior), informaron que el paso a Chile está abierto las 24 horas para todo tipo de vehículo.