Video: nieve en los Caracoles y advertencia para quienes crucen a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado este viernes por la noche, aunque las autoridades advirtieron sobre condiciones climáticas adversas en alta montaña y solicitaron máxima precaución a los conductores.

Osvaldo Valle dio cuenta de esta situación mediante un video publicado en su cuenta de X: “Sistema Integrado Cristo Redentor habilitado 24 hs. En estos momentos chubascos de nieve en Caracoles Chile ruta 60. Mucha precaución”.

En ese contexto, si bien el tránsito se mantiene con normalidad, la presencia de nieve en sectores clave del corredor internacional genera complicaciones y riesgos para la circulación.

Las precipitaciones níveas se registran principalmente en la zona de Caracoles, del lado chileno, donde las condiciones del camino pueden variar rápidamente.

Cabe recordar que inicialmente se había dispuesto el cierre preventivo del paso por mal tiempo. Sin embargo, durante la tarde las autoridades dieron marcha atrás tras una mejora en los pronósticos del lado argentino.

“Información Importante: en virtud del cambio de los pronósticos meteorológicos para el lado argentino, se deja sin efecto el cierre preventivo programado para el día de hoy”, comunicaron oficialmente, aunque reiteraron la necesidad de circular con extrema precaución.