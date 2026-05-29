Cómo estará el tiempo en Mendoza: fin de semana agradable, pero con lluvias a la vista

Desde Contingencias Climáticas anticiparon un sábado ideal para disfrutar de Mendoza, aunque las condiciones podrían cambiar en unos días.

Un fin de semana para disfrutar al aire libre.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 30 de mayo una jornada con “poca nubosidad” y sin demasiados cambios respecto de las condiciones climáticas que se vienen presentando en Mendoza: la mínima esperada es de 6ºC y la máxima de 20ºC.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: vientos leves del norte entre las 12 y las 20 en toda la provincia.

vientos leves del norte entre las 12 y las 20 en toda la provincia. Nubosidad: amanece seminublado con algunos sectores nublados en el llano provincial. Se prevé una disminución de la nubosidad y cielo casi despejado a partir de las 16.

amanece seminublado con algunos sectores nublados en el llano provincial. Se prevé una disminución de la nubosidad y cielo casi despejado a partir de las 16. Alta Montaña: cielo seminublado a nublado durante la mañana. Probable despeje parcial entre las 15 y las 16. Pronóstico para los próximos días El domingo se espera un leve ascenso de la temperatura -21ºC de máxima-, con vientos leves del sur. Recién el lunes podrían modificarse las condiciones meteorológicas en la provincia.

Se anticipa una jornada mayormente nublada, sin demasiados cambios en la temperatura pero con probabilidad de precipitaciones aisladas. También se indica inestabilidad en cordillera.