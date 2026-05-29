Secuestro narco en Mendoza: más de 2 kilos de cocaína en cápsulas ocultos en una valija con doble fondo

La cocaína estaba escondida en un doble fondo del equipaje de una mujer que viajaba en colectivo. Dijo que le dieron la valija en la Terminal de Mendoza.

Las cápsulas de cocaína incautadas en el Sur provincial por personal de la Gendarmería Nacional.

Más de dos kilos de cocaína fueron secuestrados la noche del jueves durante el control a un colectivo el Sur de Mendoza. El transporte había salido de la Estación Terminal de la capital provincial, con destino a la Ciudad de Bariloche. La droga estaba oculta en un doble fondo de una valija y una mujer terminó detenida.

El procedimiento se desarrolló cuando efectivos de la Sección San Rafael del Escuadrón 29 Malargüe, dependientes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) realizaban controles sobre un transporte público de pasajeros que cubría el recorrido entre la capital mendocina y la ciudad rionegrina.

El can que descubrió la droga y la detención de la sospechosa Durante la inspección del equipaje, los uniformados contaron con la colaboración del can antinarcóticos Eko, que reaccionó de manera exaltada frente a una valija de color lila. Ante esa situación, y por disposición de la autoridad judicial interviniente, los gendarmes procedieron a abrir el equipaje.

De acuerdo con la información, la propietaria de la valija manifestó desconocer su contenido y aseguró que la había recibido previamente en la Terminal de Mendoza. Al revisar el equipaje, los efectivos descubrieron un doble fondo que ocultaba 184 cápsulas con una sustancia pulverulenta de color blanco.

Malargue 2 kilos 168 gramos doble fondo valija 3 Una de las cápsulas de cocaína secuestradas a la mujer: pesaban alrededor de 120 gramos cada una. Gentileza.