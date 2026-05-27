Quién es la funcionaria de Morón prófuga por tenencia de cocaína luego de un allanamiento en su casa

Luna Ortigoza tiene 27 años y hasta la semana pasada era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón . Ahora está prófuga y bajo investigación judicial después de que la Policía Federal encontrara cocaína, dinero en efectivo y una balanza digital durante un allanamiento en su casa de Castelar.

Ortigoza había ingresado al municipio en febrero de 2020 y en junio de 2025 fue designada formalmente en el cargo mediante un decreto firmado por el intendente local Lucas Ghi. Tenía una carga horaria de 48 horas semanales y dependía de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.

La causa comenzó tras denuncias anónimas por presunta venta de drogas. En uno de los allanamientos, los investigadores encontraron en la vivienda de Ortigoza un ladrillo de cocaína de 480 gramos, otros envoltorios con cantidades menores de droga, dinero en efectivo y una balanza digital. La Justicia la investiga por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

Cuando los efectivos fueron a detenerla ya no estaba en el lugar. Desde entonces permanece prófuga y pesa sobre ella un pedido de captura.

En paralelo, la investigación también puso el foco sobre el entorno político y familiar de Ortigoza. Su madre está al frente de una Unidad de Gestión Comunal (UGC) del Municipio de Morón, mientras que una de sus hermanas trabaja en el equipo de la senadora bonaerense Mónica Macha.

La causa tiene además otro prófugo identificado: Ángel Paz, sobre quien pesa una orden de captura emitida por la Fiscalía N°9 de Morón y el Juzgado de Garantías N°1. Según trascendió en la investigación, Paz mantenía una relación con Ortigoza, pese a que la funcionaria estaba casada oficialmente. De acuerdo con fuentes del caso, esa situación era conocida dentro de su entorno cercano.

Qué dijo Lucas Ghi de la funcionario prófuga

El caso tuvo impacto político inmediato en Morón. Ghi resolvió apartarla del cargo y aseguró sentirse “profundamente decepcionado” por la situación. “Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación”, afirmó el intendente.

El intentendente, además, contó cómo llegaron hacia ella: “Recibimos denuncias anónimas y las volcamos a la UFI. Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia”

“Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, sostuvo Ghi en declaraciones a la prensa. “No nos va a temblar el pulso para tomar ninguna decisión, si comprobamos algún caso similar”, cerró.