Condenaron a una banda vinculada a empleados del Consejo de la Magistratura de la Nación

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín condenó a cuatro integrantes de una organización criminal dedicada a secuestros extorsivos y robos agravados que operaba principalmente en La Matanza. La banda quedó bajo la mira de la justicia por la participación de dos empleados del Consejo de la Magistratura de la Nación .

Los jueces José Antonio Michilini, Walter Antonio Venditti y María Claudia Morgese Martín condenaron a Lucas Gastón Coppola a 12 años de prisión por su rol como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado, tentativa de secuestro, tenencia ilegal de armas y comercialización de estupefacientes.

Por su parte, Misael Crevatin recibió la pena de 10 años y seis meses de cárcel por haber sido reincidente, mientras que Juan Jesús Mas fue sentenciado a 10 años de prisión. Su hermano, Matías Nahuel Mas, recibió una pena menor: tres años de prisión en suspenso por asociación ilícita y fue absuelto en uno de los hechos investigados.

La causa se centró en una serie de secuestros ocurridos durante 2023, en los que las víctimas eran interceptadas por grupos armados que luego exigían dinero para liberarlas. Según la investigación judicial, la banda actuaba con logística previa que incluía un despliegue de tareas de inteligencia sobre las rutinas de sus objetivos, vehículos adulterados, teléfonos descartables y armas.

Uno de los episodios más graves tuvo como víctima a un adolescente de 15 años. Donde, tras el pago en dólares y pesos, liberaron a la víctima cautiva durante varias horas. También se investigó otro secuestro que no llegó a concretarse por intervención policial.

Repercusiones institucionales en el Consejo de la Magistratura

El expediente tuvo una fuerte repercusión institucional porque los hermanos Matías y Juan Jesús Mas trabajaban como empleados de maestranza del Consejo de la Magistratura. La Justicia determinó además que una camioneta Volkswagen Amarok perteneciente a la flota oficial habría sido utilizada en al menos uno de los hechos investigados.

La situación devino en la suspensión de los dos y, posteriormente, en medidas administrativas que alcanzaron también a Sebastián Mas, padre de ambos y titular por entonces de un área vinculada a la seguridad institucional. En consecuencia, el Consejo de la Magistratura disolvió esa dependencia tras el escándalo.

Para el tribunal quedó acreditada la existencia de una asociación ilícita con distintos niveles de responsabilidad entre sus integrantes. En el caso de Coppola y Crevatin, los jueces Michilini, Venditti y Morgese Martín remarcaron la participación en secuestros agravados, robos cometidos en banda y otros delitos conexos.

Los magistrados también ordenaron el decomiso del dinero producto del secuestro a la menor, vehículos, motocicletas, armas, municiones y teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. Parte del material será destruido y otros elementos quedarán a disposición de organismos públicos y judiciales.