Guerra de encuestas: una consultora muestra una "mala gestión" de Cornejo y lidera Petri

Mendoza ha sido epicentro en este último mes de una serie de encuestas que no solamente consultan a los mendocinos sobre la situación actual y valoración de los gobiernos de Alfredo Cornejo y Javier Milei, sino también con perspectivas y proyecciones al 2027.

Una de ellas fue la de Reale-Dalla Torre Consultores, reconocida consultora que trabaja con el oficialismo provincial, que marca por ejemplo en el informe una caída de la imagen de Milei , que arrastró también la intención de voto y "posibilidades" de su referente en Mendoza, Luis Petri, actual diputado nacional de origen radical y que cruzó filas hacia La Libertad Avanza.

No obstante, en el petrismo salieron a responder con otra encuesta, en este caso de la consultora Equipo Mide , que también midió a los posibles candidatos y a la situación política actual en Mendoza en mayo (se desarrolló entre el 4 y el 12 de este mes a 1.917 personas en toda la provincia).

Sobre Equipo Mide, se identifican como "un laboratorio de investigación, comunicación estratégica y posicionamiento de líderes, gobiernos, empresas y medios de comunicación".

Baja la imagen de Alfredo Cornejo y hay una valoración "negativa" en Mendoza

En este caso, según la consultora, hay una valoración negativa de la ciudadanía respecto a la situación actual y el futuro en Mendoza y el país, con un 66% de valoración negativa (entre incertidumbre, bronca, angustia, desilusión y miedo) y un 31% de valoración positiva (esperanza). Entre las principales preocupaciones, aparece en un 27% los bajos salarios, un 19% para el desempleo y falta de trabajo; y a un 9% de los encuestados le preocupa la "mala gestión" del Gobierno.

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Sobre la gestión provincial, hay una valoración negativa en un 58% (24% muy mala, 16% mala y un 18% regular mala) y un 41% positiva (20% regular buena, 16% buena y 5% muy buena). Además, el 57% de los encuestados considera que Mendoza va "en dirección equivocada".

Respecto a la imagen de Cornejo, según Equipo Mide, el mandatario tiene un 62% de imagen negativa y sólo un 36% de imagen positiva.

Luis Petri, a tope en la encuesta

Ya enfocándonos en la imagen de los principales referentes políticos de Mendoza y en sus posibilidades de competir por la gobernación en 2027, en esta encuesta lidera Luis Petri, con un 58% de imagen positiva y un 38% de imagen negativa.

En segundo lugar aparece el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con un 50% de imagen positiva y 28% de imagen negativa (resalta un 22% de ns/nc). En este caso, el capitalino se vislumbra como un serio precandidato para intentar suceder a Cornejo.

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En el "podio" de imagen, aparece otro radical, Rodolfo Suarez, actual senador nacional, con un 41% de imagen positiva, pero también con un 50% de imagen negativa, lo que establece un diferencial negativo de casi un 10%.

En cuarto lugar aparece el primer dirigente peronista, que es Emir Félix, con un 37% de imagen positiva y un 43% de imagen negativa; y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, que tiene un 36% de imagen positiva y un 29% de imagen negativa, lo que da un diferencial positivo en este caso, y también con un 35% de "ns/nc" que podría ser capitalizado por el maipucino.

A diferencia también de la encuesta de Reale-Dalla Torre, en términos de intención de voto por espacios políticos, la encuesta de Equipo Mide marca que un 35% se inclinaría por "un candidato de LLA", mientras que un 16% lo haría por "un candidato del PJ no kirchnerista". Luego un 12% sobre un candidato del "peronismo kirchnerista"; y curiosamente sólo un 10% por "un candidato de la UCR", es decir, del espacio de Cornejo.

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En tanto, sobre a quién se considera como "el mejor candidato a gobernador" en 2027, un 30% se inclina por Petri, un 10% por Ulpiano Suarez y un 8% sobre Félix.

Por último, en la pregunta de "a qué candidato votaría" en 2027, vuelve a liderar Petri, con un 32% que lo votaría "seguro", un 24% que "podría votarlo" y un 39% que "nunca lo votaría".

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Reaparece Ulpiano Suarez con un 11% de un voto seguro, un 31% que "seguro lo votaría" y un 45% que "nunca lo votaría".

En tanto, del peronismo, los mejores ubicados son Félix y Stevanato. El sanrafaelino tiene un 11% de "voto seguro"; un 22% de respuestas de que podrían votarlo y un 53% que no lo votaría nunca. En tanto, el maipucino tiene un 10% que seguro lo votaría, un 22% que podría votarlo y un 44% que no lo votaría jamás.

La encuesta de Equipo Mide