Guerra de encuestas: una consultora muestra una "mala gestión" de Cornejo y lidera Petri
A diferencia del informe de Reale-Dalla Torre, un informe de Equipo Mide evidencia otra visión de Mendoza, con un Cornejo debilitado y con la figura de Petri liderando en intención de voto para el 2027.
Mendoza ha sido epicentro en este último mes de una serie de encuestas que no solamente consultan a los mendocinos sobre la situación actual y valoración de los gobiernos de Alfredo Cornejo y Javier Milei, sino también con perspectivas y proyecciones al 2027.
Una de ellas fue la de Reale-Dalla Torre Consultores, reconocida consultora que trabaja con el oficialismo provincial, que marca por ejemplo en el informe una caída de la imagen de Milei, que arrastró también la intención de voto y "posibilidades" de su referente en Mendoza, Luis Petri, actual diputado nacional de origen radical y que cruzó filas hacia La Libertad Avanza.
No obstante, en el petrismo salieron a responder con otra encuesta, en este caso de la consultora Equipo Mide, que también midió a los posibles candidatos y a la situación política actual en Mendoza en mayo (se desarrolló entre el 4 y el 12 de este mes a 1.917 personas en toda la provincia).
Sobre Equipo Mide, se identifican como "un laboratorio de investigación, comunicación estratégica y posicionamiento de líderes, gobiernos, empresas y medios de comunicación".
Baja la imagen de Alfredo Cornejo y hay una valoración "negativa" en Mendoza
En este caso, según la consultora, hay una valoración negativa de la ciudadanía respecto a la situación actual y el futuro en Mendoza y el país, con un 66% de valoración negativa (entre incertidumbre, bronca, angustia, desilusión y miedo) y un 31% de valoración positiva (esperanza). Entre las principales preocupaciones, aparece en un 27% los bajos salarios, un 19% para el desempleo y falta de trabajo; y a un 9% de los encuestados le preocupa la "mala gestión" del Gobierno.
Sobre la gestión provincial, hay una valoración negativa en un 58% (24% muy mala, 16% mala y un 18% regular mala) y un 41% positiva (20% regular buena, 16% buena y 5% muy buena). Además, el 57% de los encuestados considera que Mendoza va "en dirección equivocada".
Respecto a la imagen de Cornejo, según Equipo Mide, el mandatario tiene un 62% de imagen negativa y sólo un 36% de imagen positiva.
Luis Petri, a tope en la encuesta
Ya enfocándonos en la imagen de los principales referentes políticos de Mendoza y en sus posibilidades de competir por la gobernación en 2027, en esta encuesta lidera Luis Petri, con un 58% de imagen positiva y un 38% de imagen negativa.
En segundo lugar aparece el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con un 50% de imagen positiva y 28% de imagen negativa (resalta un 22% de ns/nc). En este caso, el capitalino se vislumbra como un serio precandidato para intentar suceder a Cornejo.
En el "podio" de imagen, aparece otro radical, Rodolfo Suarez, actual senador nacional, con un 41% de imagen positiva, pero también con un 50% de imagen negativa, lo que establece un diferencial negativo de casi un 10%.
En cuarto lugar aparece el primer dirigente peronista, que es Emir Félix, con un 37% de imagen positiva y un 43% de imagen negativa; y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, que tiene un 36% de imagen positiva y un 29% de imagen negativa, lo que da un diferencial positivo en este caso, y también con un 35% de "ns/nc" que podría ser capitalizado por el maipucino.
A diferencia también de la encuesta de Reale-Dalla Torre, en términos de intención de voto por espacios políticos, la encuesta de Equipo Mide marca que un 35% se inclinaría por "un candidato de LLA", mientras que un 16% lo haría por "un candidato del PJ no kirchnerista". Luego un 12% sobre un candidato del "peronismo kirchnerista"; y curiosamente sólo un 10% por "un candidato de la UCR", es decir, del espacio de Cornejo.
En tanto, sobre a quién se considera como "el mejor candidato a gobernador" en 2027, un 30% se inclina por Petri, un 10% por Ulpiano Suarez y un 8% sobre Félix.
Por último, en la pregunta de "a qué candidato votaría" en 2027, vuelve a liderar Petri, con un 32% que lo votaría "seguro", un 24% que "podría votarlo" y un 39% que "nunca lo votaría".
Reaparece Ulpiano Suarez con un 11% de un voto seguro, un 31% que "seguro lo votaría" y un 45% que "nunca lo votaría".
En tanto, del peronismo, los mejores ubicados son Félix y Stevanato. El sanrafaelino tiene un 11% de "voto seguro"; un 22% de respuestas de que podrían votarlo y un 53% que no lo votaría nunca. En tanto, el maipucino tiene un 10% que seguro lo votaría, un 22% que podría votarlo y un 44% que no lo votaría jamás.