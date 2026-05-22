La encuesta que marca el termómetro de los supermercados de cara a los próximos meses

El Indec difundió la última medición realizada a través de la Encuesta de Tendencia de Negocios a supermercados y autoservicios mayoristas, la cual revela el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) teniendo en cuenta la percepción actual de la situación comercial, las expectativas futuras y la evaluación actual de los stocks.

Según los últimos datos recolectados, el Indicador de Confianza Empresarial se mantiene en terreno negativo, marcando -4,4% en la medición de abril. La cifra se compone por el balance negativo del 26,7% en cuanto a la situación actual y de 12% en cuanto a los stocks en términos de volumen, los cuales no llegan a ser compensados por las mejoras de cara a los próximos meses (leve balance positivo del 1,3%).

En detalle, el 32% de las empresas encuestadas considera que la situación comercial actual es “mala”, contra solo un 5,3% que la percibe como “buena”. Mayormente, el 62,7% de los consultados respondieron que la misma es “normal”.

La demanda, el factor que más preocupa en supermercados y mayoristas

Dentro de los principales factores que limitan la capacidad para aumentar la actividad comercial, los encuestados identificaron la demanda como el principal obstáculo, siendo elegido por el 57,3% como el mayor problema.

Encuesta de Tendencia de Negocios Abril 2026 La demanda, el principal factor que preocupa en la situación actual Indec

El costo laboral quedó en segundo lugar, con 21,3% y una leve mejora en relación a la encuesta realizada un trimestre atrás.

Expectativas limitadas y alerta por los precios

De cara al trimestre mayo-julio, el 18,7% de los encuestados cree que la situación comercial “mejorará”, mientras que el 17,3% cree que el contexto solo “empeorará”. Sin embargo, la mayor parte de los consultados (64%) sostiene que la realidad “permanecerá igual”.

Finalmente, el 73,3% de los encuestados cree que durante el próximo trimestre los precios promedio de ventas “aumentarán”, mientras que el 26,7% considera que “no variarán”. La tendencia de proyectar precios en alza viene creciendo desde comienzos del 2026 y se aleja de a poco de quienes creen que se mantendrán durante los próximos tres meses.

Encuesta Tendencia de Negocios Abril 2026 La mayoría de los encuestados creen que los precios promedio aumentarán. Indec

La Encuesta de Tendencia de Negocios a Supermercados y Autoservicios Mayoristas es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) buscando obtener información cualitativa para poder monitorear la situación actual y predecir la evolución a corto plazo.

La misma tiene una cobertura nacional y un alcance de más de 80 empresas, lo que comprende más de 3.200 establecimientos de todo el país.