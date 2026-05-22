La encuesta que marca el termómetro de los supermercados de cara a los próximos meses
Según la encuesta realizada por el Indec a supermercados y mayoristas en abril, las expectativas de cara a los próximos meses continúan siendo limitadas.
El Indec difundió la última medición realizada a través de la Encuesta de Tendencia de Negocios a supermercados y autoservicios mayoristas, la cual revela el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) teniendo en cuenta la percepción actual de la situación comercial, las expectativas futuras y la evaluación actual de los stocks.
Según los últimos datos recolectados, el Indicador de Confianza Empresarial se mantiene en terreno negativo, marcando -4,4% en la medición de abril. La cifra se compone por el balance negativo del 26,7% en cuanto a la situación actual y de 12% en cuanto a los stocks en términos de volumen, los cuales no llegan a ser compensados por las mejoras de cara a los próximos meses (leve balance positivo del 1,3%).
En detalle, el 32% de las empresas encuestadas considera que la situación comercial actual es “mala”, contra solo un 5,3% que la percibe como “buena”. Mayormente, el 62,7% de los consultados respondieron que la misma es “normal”.
La demanda, el factor que más preocupa en supermercados y mayoristas
Dentro de los principales factores que limitan la capacidad para aumentar la actividad comercial, los encuestados identificaron la demanda como el principal obstáculo, siendo elegido por el 57,3% como el mayor problema.
El costo laboral quedó en segundo lugar, con 21,3% y una leve mejora en relación a la encuesta realizada un trimestre atrás.
Expectativas limitadas y alerta por los precios
De cara al trimestre mayo-julio, el 18,7% de los encuestados cree que la situación comercial “mejorará”, mientras que el 17,3% cree que el contexto solo “empeorará”. Sin embargo, la mayor parte de los consultados (64%) sostiene que la realidad “permanecerá igual”.
Finalmente, el 73,3% de los encuestados cree que durante el próximo trimestre los precios promedio de ventas “aumentarán”, mientras que el 26,7% considera que “no variarán”. La tendencia de proyectar precios en alza viene creciendo desde comienzos del 2026 y se aleja de a poco de quienes creen que se mantendrán durante los próximos tres meses.
La Encuesta de Tendencia de Negocios a Supermercados y Autoservicios Mayoristas es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) buscando obtener información cualitativa para poder monitorear la situación actual y predecir la evolución a corto plazo.
La misma tiene una cobertura nacional y un alcance de más de 80 empresas, lo que comprende más de 3.200 establecimientos de todo el país.