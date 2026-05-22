La principal candidata por la licitación de la Hidrovía se reunió con el embajador de Estados Unidos en una jugada clave

La licitación internacional de la Vía Navegable Troncal (VNT) entró en su fase final. Mientras el Gobierno nacional evalúa la adjudicación, la empresa belga Jan De Nul se perfila como favorita para operar esta infraestructura estratégica durante los próximos 25 años.

Jan de Nul compite contra la belga DEME por la licitación de la Hidrovía.

Directivos de Jan De Nul se reunieron con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas este jueves. El objetivo del encuentro fue presentar los planes del consorcio —integrado por la belga y la argentina ServiMagnus— para la modernización de la Hidrovía.

Un punto destacado de la presentación fue la dependencia tecnológica de proveedores occidentales. La empresa subrayó que gran parte de los equipos de seguridad, como las cámaras de monitoreo que cubrirán el trayecto, son de origen estadounidense. Este componente tecnológico busca ser un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, un tema que preocupa tanto a las autoridades locales como a la agenda internacional.

Los números de la licitación La competencia final quedó reducida a dos gigantes del dragado mundial: Jan De Nul y la también belga DEME. La oferta económica presentada por ambas fue de USD 3,80, lo que implica una rebaja del 13,5% respecto a la tarifa vigente.