Rechazan frenar la licitación de la Hidrovía pese a las denuncias por irregularidades

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió rechazar un pedido para suspender la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay , uno de los proyectos estratégicos para el comercio exterior argentino, pese a las advertencias formuladas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre presuntas irregularidades en el procedimiento impulsado por el Gobierno nacional.

La resolución fue dictada en el marco de la causa que tramita en el juzgado federal número 6, subrogado por Daniel Rafecas, donde se investigan posibles delitos vinculados con la gestión de la Vía Navegable Troncal (VNT) . Allí, la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad solicitó una medida precautelar de “no innovar” para impedir que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzara con la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº1/2025 destinada a la modernización, dragado, balizamiento y mantenimiento de la principal ruta fluvial del país.

La organización pidió específicamente frenar la apertura del sobre Nº 3 prevista para mañana 19 de mayo, etapa en la que se evalúan las ofertas económicas y que representa el tramo decisivo del proceso licitatorio. También reclamó suspender cualquier adjudicación, firma de contratos o inicio de ejecución hasta tanto se analizara en profundidad un informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

En ese dictamen, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, enumeró una serie de observaciones críticas sobre la licitación. A su criterio, el procedimiento mantiene “serias y evidentes irregularidades” ya detectadas en procesos anteriores y que podrían derivar en “reproches administrativos y/o penales”.

Entre los principales cuestionamientos aparecen las falencias en la audiencia pública ambiental, la ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados, las restricciones a determinadas formas societarias para competir y la redacción de cláusulas consideradas problemáticas, como la anticorrupción y las vinculadas con la cesión del contrato.

La PIA también puso bajo la lupa la fórmula utilizada para evaluar las ofertas técnicas y advirtió sobre un posible direccionamiento del procedimiento. El informe señaló además que durante la audiencia pública se difundieron más de 9.000 páginas de documentación técnica en plazos considerados insuficientes, lo que habría impedido una “participación ciudadana real y efectiva” conforme a los estándares del Acuerdo de Escazú.

Otro de los puntos sensibles mencionados por Rodríguez fue la inclusión de una cláusula que contempla el pago de 35 millones de dólares a la Administración General de Puertos S.A.U. en liquidación por supuestas deudas vinculadas con la VNT. Según la Procuraduría, en el expediente no existirían constancias documentales suficientes que permitan determinar con claridad el origen y composición de ese pasivo.

El peso estratégico de la Hidrovía: quiénes compiten por el dragado

La hidrovía es considerada un corredor estratégico para la economía argentina y regional. Por allí circula gran parte de las exportaciones agroindustriales del país y también cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En ese contexto, la licitación se convirtió en uno de los proyectos más observados por empresas del sector, organismos de control y actores políticos.

En el actual proceso se presentaron tres oferentes: Jan de Nul NV, DEME y DTA Engenharia LTDA. Tras la evaluación técnica, Jan de Nul-Servimagnus quedó primera en el orden de mérito con 66,20 puntos, seguida por DEME con 42,14.

La decisión de Marijuan: Los argumentos para no paralizar el proceso

Pese a las observaciones, el fiscal federal Guillermo Marijuan consideró que el pedido de suspensión no reunía los requisitos necesarios para una medida cautelar. En ese marco, sostuvo que la investigación principal del expediente está enfocada en una posible deuda de AGPSE con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. y en un supuesto direccionamiento de otra licitación, además de una eventual defraudación vinculada con la administración estatal de la Vía Navegable Troncal durante 2023.

Por eso, Marijuán afirmó que el informe remitido por la Procuraduría “no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante” y sostuvo que no se acreditó ni una “arbitrariedad manifiesta” ni un “peligro concreto, actual e inminente” que justificara paralizar el procedimiento licitatorio.

Por otra parte, el fiscal también menciona que ya existe una acción de amparo ambiental colectivo en trámite ante la Justicia Federal de Santa Fe, donde se discuten los impactos ambientales de la concesión y la constitucionalidad de decretos nacionales vinculados al proceso. Según el expediente, en esa causa ya fueron rechazadas medidas cautelares similares.

En tanto, el proceso de concesión de la hidrovía continúa su avance en medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y el futuro de una de las infraestructuras más importantes para el comercio de la región.