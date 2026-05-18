El cornejismo avanza con la eliminación de las elecciones legislativas de medio término

El cornejismo avanza en la eliminación de las elecciones legislativas de medio término. Así se desprende de un proyecto presentado por el senador radical Néstor Majul, el cual establece un esquema en el que tanto la cámara de Diputados como la de Senadores se renuevan de manera total cada cuatro años, en coincidencia con la elección de gobernador.

Según argumentó el legislador, la iniciativa busca "modernizar el sistema político provincial, reducir costos y fortalecer la gobernabilidad". Un aspecto que Majul cuestiona del sistema actual es la frecuencia con la que los ciudadanos van a las urnas. En ese aspecto, asegura que "la política no puede vivir en campaña permanente mientras los mendocinos necesitan soluciones, inversión y un Estado que funcione". En esa línea, el senador afirma que el hecho de que en Mendoza se vote cada dos años genera "especulación política, frena debates de fondo y dificulta planificar políticas públicas de largo plazo".

Para defender la iniciativa, Majul aseveró que, de aprobarse, el proyecto no afectará a la democracia ni al control de poderes, sino que ayudará a que haya más eficiencia, orden, y propiciará una democracia "más coherente con las demandas actuales de la sociedad”.

De aprobarse la iniciativa, las cámaras de Diputados y Senadores se renovarán en su totalidad de manera simultánea.

En paralelo, también argumentó que la norma está en sintonía con lo que ocurre en otras provincias del territorio nacional, donde ya no hay elecciones legislativas. Además, el legislador asegura que la reforma no se trataría de una modificación aislada, sino que debe ser entendida como una "verdadera política de Estado", orientada a mejorar el funcionamiento del sistema político de Mendoza.

En este último apartado, el senador puso el proyecto en sintonía con el proyecto de enmienda constitucional para declarar la autonomía municipal. En dicha iniciativa, se elimina la elección de concejales cada dos años. De acuerdo a lo expuesto por Majul, la renovación total y simultánea de ambas cámaras tendrá efectos sobre cómo se organicen las elecciones municipales, permitiendo que los concejales sean elegidos al mismo tiempo que los intendentes. "Estamos dando una discusión seria sobre cómo construir un sistema político más austero, más previsible y menos condicionado por la especulación electoral", sostuvo.

Cuáles son los cambios que propone el proyecto

De este modo, la iniciativa propone una reforma a la Constitución Provincial. En concreto, se plantea la modificación de los artículos 70 y 78 para poder unificar las elecciones legislativas con la de gobernador. Con este escenario, las cámaras de Diputados y Senadores renovarían todas sus bancas de manera simultánea en el momento del recambio en el Ejecutivo.

Cabe destacar que según lo establecido en el artículo 70 de la Constitución Provincial "los diputados durarán en su representación 4 años; son reelegibles, renovándose la Cámara por mitades cada 2 años".

Por su parte, el artículo 78 indica que "los senadores durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles. Esta Cámara se renovará por mitades cada 2 años".

"La reforma no se impone entre dirigentes; la va a decidir la sociedad mendocina en las urnas. Eso le da una legitimidad democrática indiscutible", concluye Majul.