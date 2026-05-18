La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó 245 mil dólares para arreglar su casa de country

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita confirmara que la documentación aportada por el contratista Matías Tabar coincide con los US$245 mil que aseguró haber recibido por las obras de remodelación realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá , ubicado en Exaltación de la Cruz.

Según consta en el expediente, Tabar se presentó de manera espontánea el viernes en Comodoro Py y entregó comprobantes de compras a proveedores, remitos, recibos y registros de pagos vinculados a los trabajos efectuados en la propiedad. De acuerdo con la fiscalía, toda la documentación coincide con el monto declarado previamente por el arquitecto.

El empresario sostuvo ante la Justicia que los trabajos demandaron cerca de diez meses y se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Además, afirmó que el total de la obra fue abonado en efectivo y sin facturación formal.

La propiedad investigada está ubicada sobre un lote de 400 metros cuadrados dentro del country Indio Cuá.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, indicó que el pago se realizó en dos etapas: primero recibió US$55 mil durante 2024 y luego otros US$190 mil a lo largo de 2025, hasta completar los US$245 mil declarados.

La Justicia también investiga otros gastos vinculados a la obra

En su exposición ante el fiscal Pollicita, el contratista también aseguró que mientras avanzaban las remodelaciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country para residir temporalmente. Según detalló, ese gasto adicional ascendió a US$13 mil.

Además, el arquitecto entregó su teléfono celular a la Justicia y brindó información sobre las personas que participaron de los trabajos. Entre los datos aportados figuran referencias a albañiles, plomeros y electricistas que habrían intervenido en la obra.

Con esta información, la fiscalía busca reconstruir la dinámica de los trabajos y verificar si los pagos declarados guardan coherencia con la documentación presentada.

Qué investiga la causa contra Manuel Adorni

La causa judicial apunta a determinar el origen de los fondos utilizados para la compra y refacción de distintas propiedades vinculadas al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti.

Según surge del expediente, el objetivo de la investigación es establecer si los gastos detectados en las obras y adquisiciones inmobiliarias son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario en los últimos años.