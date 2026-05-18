Sin Manuel Adorni, Javier Milei brindó una clase de economía en una importante universidad privada

El presidente Javier Milei comenzó la semana con una disertacióne sobre economía. La primera actividad fue este lunes por la mañana en la Universidad San Andrés, donde en principio se iba a mostrar con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Finalmente brindó una clase a los alumnos de la casa de estudios.

En tanto, el martes 19 a las 11.30 participará en un evento organizado por la Bolsa de Valores en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) , donde expondrá sobre la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país.

El mandatario volverá a respaldar públicamente a su ministro coordinador, en el marco del asedio judicial que sigue teniendo ante las constantes revelaciones sobre su patrimonio.

A comienzos de este mes, el jefe de Estado asistió a la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, donde ofreció un discurso ante directores ejecutivos y empresarios pertenecientes a fondos de inversión en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con el fin de promover la atracción de capitales hacia la Argentina.

Esta agenda presidencial se realizará una semana antes del Cabildo Abierto de la Libertad convocado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, quien pretende llevar esta movilización política oficialista a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, el próximo lunes 25 de mayo, a las 11, cuando se conmemore el 216º aniversario de la Revolución de Mayo.

El pasado jueves, Milei reconoció que durante su gestión "cayó el salario real" y que existe malestar social por el freno de la actividad económica y la inflación.

“Yo entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque cayó el salario real", afirmó.

"Cuando uno está en la silla eléctrica tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda", expresó el mandatario.