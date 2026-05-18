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Tomás Dente apuntó contra Mercedes Morán tras las críticas al gobierno de Javier Milei: "La invito a..."

Tomás Dente opinó sin filtro sobre las fuertes declaraciones que realizó la actriz contra el Gobierno en el programa de Mirtha Legrand.

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El conductor fue tajante.&nbsp;

El conductor fue tajante. 

Foto: captura de video LN+ / El Trece.

Tomás Dente es uno de los periodistas que no tiene miedo en decir lo que piensa y en enfrentarse a diversas figuras. En las últimas horas, Mercedes Morán criticó al gobierno de Javier Milei y el conductor de Crónica decidió opinar fuertemente y sin filtro alguno sobre las declaraciones de la artista.

Todo comenzó en el programa de Mirtha Legrand, donde Dominique Metzger dejó en claro que la compleja situación con jubilados y diversos sectores venía desde hace tiempo y que "no es de ahora". Luego de los dichos de la conductora del noticiero de El Trece, la actriz la interrumpió y respondió de manera firme.

" Este recorte que están haciendo es muy profundo y lo hacen con sectores muy vulnerables, yo nunca vi reprimir ni recortar como con los ancianos y con los discapacitados, es una vergüenza", sentenció Mercedes Morán.

Tomás Dente apuntó contra Mercedes Morán tras las críticas al gobierno de Javier Milei

Tomás Dente destrozó a Mercedes Morán tras las fuertes críticas al gobierno de Javier Milei

Al escuchar esto, Tomás Dente fue tajante: "Permítanme una pequeña reflexión... Yo no la escuché hablando mal del Gobierno anterior durante el vacunatorio VIP y tampoco la escuché criticando a Cristina, a quien dijo en varias notas que la admiraba cuando vetó el 82% móvil, y tampoco criticar a Massa cuando era el titular del Anses e hizo ingresar a millones de jubilados y entre ellos a las amas de casa que nunca habían aportado".

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Tomás Dente apuntó contra Mercedes Morán.

"La invito a Mercedes Morán a que revise un poquito más los números; no es tan dificil. No la vi indignada con los gobiernos anteriores que le pagaban 110 dólares a los jubilados y que este Gobierno le paga 320 dólares", sostuvo el periodista..

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