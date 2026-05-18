Tomás Dente apuntó contra Mercedes Morán tras las críticas al gobierno de Javier Milei: "La invito a..."
Tomás Dente opinó sin filtro sobre las fuertes declaraciones que realizó la actriz contra el Gobierno en el programa de Mirtha Legrand.
Tomás Dente es uno de los periodistas que no tiene miedo en decir lo que piensa y en enfrentarse a diversas figuras. En las últimas horas, Mercedes Morán criticó al gobierno de Javier Milei y el conductor de Crónica decidió opinar fuertemente y sin filtro alguno sobre las declaraciones de la artista.
Todo comenzó en el programa de Mirtha Legrand, donde Dominique Metzger dejó en claro que la compleja situación con jubilados y diversos sectores venía desde hace tiempo y que "no es de ahora". Luego de los dichos de la conductora del noticiero de El Trece, la actriz la interrumpió y respondió de manera firme.
" Este recorte que están haciendo es muy profundo y lo hacen con sectores muy vulnerables, yo nunca vi reprimir ni recortar como con los ancianos y con los discapacitados, es una vergüenza", sentenció Mercedes Morán.
Tomás Dente apuntó contra Mercedes Morán tras las críticas al gobierno de Javier Milei
Al escuchar esto, Tomás Dente fue tajante: "Permítanme una pequeña reflexión... Yo no la escuché hablando mal del Gobierno anterior durante el vacunatorio VIP y tampoco la escuché criticando a Cristina, a quien dijo en varias notas que la admiraba cuando vetó el 82% móvil, y tampoco criticar a Massa cuando era el titular del Anses e hizo ingresar a millones de jubilados y entre ellos a las amas de casa que nunca habían aportado".
"La invito a Mercedes Morán a que revise un poquito más los números; no es tan dificil. No la vi indignada con los gobiernos anteriores que le pagaban 110 dólares a los jubilados y que este Gobierno le paga 320 dólares", sostuvo el periodista..