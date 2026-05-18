Guillermo Francella reveló qué pasó en su encuentro con Dolores Fonzi tras las feroces críticas de la actriz

En plena cobertura de los Premios Platino 2026 en Riviera Maya, México, Guillermo Francella rompió el silencio sobre su vínculo con Dolores Fonzi y confirmó que tuvieron un encuentro luego de la polémica que se había generado tiempo atrás por las declaraciones de la actriz.

Todo ocurrió durante una nota para el programa Detrás de escena, donde el periodista Guido Zaffora le consultó directamente al actor sobre la reunión que mantuvieron recientemente.

Recordemos que en 2024. la actriz había sido muy crítica al referirse a Francella y había marcado una fuerte distancia ideológica y profesional. "No trabajaría con una persona así. Como directora, no. Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no sé que puedo hacer. Nada", expresó la actriz en ese momento.

Guillermo Francella en Detrás de escena El actor contó en Detrás de escena que tuvo un encuentro muy lindo con Fonzi. Captura de pantalla X @AmericaTV.

Qué pasó en el encuentro entre Guillermo Francella y Dolores Fonzi

Durante la charla, Zaffora le comentó al actor: "Me contaron que hubo un encuentro con Dolores Fonzi y está todo maravilloso". Lejos de esquivar el tema, Guillermo Francella respondió con total naturalidad: "¿Quién te contó? Sí, todo bien. Por supuesto. Tiene que ser así. Me gusta que haya sucedido, me generó un momento muy lindo. Porque además no la conocía tanto. Pero con ella nunca mano a mano. Y cuando me miró me hizo así… hermoso".

La reconciliación se dio en el contexto de la ceremonia que reunió a las principales figuras del cine iberoamericano, una noche especial para Francella, quien además recibió el Premio Platino de Honor por su trayectoria y su aporte a la industria audiovisual.