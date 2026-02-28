Dolores Fonzi triunfó en los premios Goya y destrozó a Javier Milei al recibir un premio

Al conquistar un importante galardón, la artista cuestionó en duros términos al presidente argentino desde el escenario de la gran gala del cine español.

Dolores Fonzi protagonizó un momento que no pasó desapercibido en los premios Goya al recibir el galardón a la Mejor película iberoamericana por Belén. Al subir al escenario a buscar el trofeo, la protagonista y directora del film destrozó a Javier Milei e instó a los españoles a no votar por la ultraderecha.

“Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror, donde ya se han nombrado el genocidio en Gaza, los reclamos de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos la humanidad. No lo podemos seguir permitiendo”, comenzó Fonzi en la gala de los premios Goya.

Luego, la actriz completó: “Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así. Yo vengo del futuro, de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. Así que no solo tenemos que defender el cine, sino también el agua”.

Por último, tras cuestionar a la política de Javier Milei, Dolores Fonzi agradeció la distinción que obtuvo en los premios Goya y la productora de la película remarcó: "Queremos seguir haciendo cine y vamos a seguir haciéndolo".