Rosalía imparable en los BRIT Awards: le ganó a Taylor Swift y Bad Bunny en una noche que quedará para el recuerdo

Con una performance orquestal junto a Björk, Rosalía confirmó por qué su álbum LUX es el fenómeno crítico y comercial de la temporada.

Con un look impactante, la cantante se impuso ante figuras como Taylor Swift y Lady Gaga. / Instagram @rosaliaxmoto

La escena musical global se rindió a los pies de la catalana en el Co-op Live Arena de Manchester. En una velada que ya se perfila como el punto de inflexión definitivo para su carrera, Rosalía hizo historia grande al coronarse como la primera figura de su país en llevarse el galardón a Artista Internacional del Año en los prestigiosos BRIT Awards.

La presentación de Rosalía en los Brit Awards. Este reconocimiento no es menor, ya que la intérprete de LUX logró imponerse en una terna de titanes que incluía a nombres de la talla de Bad Bunny, Lady Gaga, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift y Tyler, The Creator.

Rosalía conquistó los BRIT Awards con LUX El impacto de su cuarto material de estudio, definido por los especialistas como uno de los mejores del año, se sintió con fuerza sobre el escenario británico. Antes de alzar la estatuilla, la artista ofreció una de las presentaciones más vanguardistas de la noche al interpretar por primera vez en vivo Berghain, el single que paralizó las redes a finales de 2025.

rosalia brit awards (2) El Co-op Live Arena de Manchester fue testigo de la consagración definitiva de la artista catalana. Instagram @rosaliaxmoto Para esta ocasión especial, no estuvo sola: se unió a la icónica Björk, acompañadas por una orquesta y un coro que elevaron la propuesta a un nivel cinematográfico, dejando a los fans con la expectativa por las nubes de cara a su gira mundial que arranca el 30 de marzo.

Este triunfo internacional tuvo un costo agridulce: la ausencia de Rosalía en los Premios Goya, que se celebraban en su Barcelona natal ese mismo domingo. Sin embargo, la recompensa fue romper una "maldición" histórica para los artistas hispanos en este certamen ya que nisiquiera Julio Iglesias o su hijo Enrique han ganado este premio.