¿Se va a Telefe? La palabra de Mirtha Legrand ante la supuesta negociación para su pase histórico

El mercado de pases de la televisión argentina arde y, como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand es la gran protagonista. Mientras la industria especula con un "bombazo" histórico, la mítica conductora rompió el silencio para poner paños fríos a las versiones que la ubican lejos de El Trece.

Según trascendió en Intrusos, la señal de las pelotas habría iniciado un operativo de seducción para mudar los legendarios almuerzos de cara a un hito sin precedentes: los 100 años de la diva en 2027.

El CEO de Telefe, Gustavo Scaglione, fue uno de los invitados VIP al cumpleaños de la diva.

La mecha se encendió durante el reciente festejo de cumpleaños de la conductora, donde la presencia de Gustavo Scaglione, CEO de Telefe, no pasó inadvertida. En el ciclo de América TV, periodistas como Carlos Monti señalaron que la diva se mostró "muy contenta" con el acercamiento, alimentando la fantasía de verla compartir pantalla con su gran amiga, Susana Giménez.

Según Paula Varela, desembarcar en dicha señal siempre fue un deseo guardado. “Para Mirtha, trabajar en Telefe siempre fue una asignatura pendiente”, recordó, citando el antecedente de la ficción La Dueña.

"Pienso en retirarme": la frase de Mirtha que encendió las alarmas de sus seguidores.

Sin embargo, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, la Chiqui se mostró sorprendida y un tanto escéptica sobre estas gestiones. "Aunque cueste creerlo, no estaba al tanto de esta información", disparó con su honestidad habitual.

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre cumpleaños Mirtha 2 Mirtha junto a Marcela Tinayre en el cumpleaños 99. RS Fotos

La diva no descartó que los movimientos existan, pero delegó la responsabilidad en su nieto y productor: "Quizás hubo algo con Nacho Viale, pero él está esquiando en Francia como todos los años. Pero no, yo ya pienso seriamente en retirarme".

Mirtha Legrand cumpleaños (1) Mirtha Legrand rompió el silencio tras las versiones que la vinculan con Telefe. RS Fotos

El clima de tensión con las autoridades actuales de El Trece también sumó leña al fuego. El faltazo masivo de figuras como Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández a su celebración íntima fue interpretado por muchos como el fin de un ciclo. Mientras la grilla de 2026 ya está cerrada, los cañones apuntan a un 2027 de película, donde la señal de Martínez buscaría quedarse con el festejo de los 100 años de la estrella nacional, un evento que paralizaría al país.