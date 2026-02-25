Presenta:

El pueblo natal de Mirtha Legrand es ideal para visitar: pintoresco y tranquilo

El pueblo natal de Mirtha Legrand que guarda su historia viva. El rincón santafesino con calles tranquilas que la vio nacer.

Julián Martínez

Atardecer único en el pueblo de Mirtha Legrand. Fotos: Municipalidad de Villa Cañás

Existe y conserva su esencia. Villa Cañás, en el sur santafesino, vio nacer en 1927 a Mirtha Legrand. Fundado en 1902, es un pueblo calmo, casas pintorescas y una laguna con un atardecer único. Este lugar es ideal para curiosos que buscan conocer el origen de esta figura de la televisión argentina, que hoy cumple 99 años.

Un pueblo con el sello de Mirtha Legrand

El pueblo conserva su perfil rural. Sus calles arboladas y fachadas antiguas recuerdan otro tiempo. No hay grandes edificios ni tránsito intenso. El aire de campo domina el paisaje.

Uno de los puntos más visitados es la estatua dedicada a Mirtha. Ella ha dicho que no le entusiasma ese homenaje. Aun así, turistas se sacan fotos frente al monumento. La figura ya es parte del circuito local.

También existe el Paseo de las Hermanas Legrand. Allí se recuerda a Mirtha y a su hermana Goldy. El recorrido conecta espacios ligados a su infancia y a la historia cultural del pueblo.

Foto: Municipalidad de Villa Ca&ntilde;&aacute;s

El lugar donde vivió con sus hermanos hoy funciona como bicicletería. Esa transformación resume el paso del tiempo. Lo cotidiano convive con la memoria televisiva argentina.

Foto: Municipalidad de Villa Ca&ntilde;&aacute;s

Villa Cañás cuenta con un parque amplio y una laguna que convoca vecinos al atardecer. Familias se reúnen, jóvenes practican deportes y el mate circula sin apuro. Un paisaje de tranquilidad.

