A Mirtha le preguntaron sobre la actualidad económica y ella fiel a su estilo fue tajante con su respuesta.

Mirtha Legrand cumplió 99 años y lo festejó de gran manera en la casa de Marcela Tinayre. En medio de las entrevistas por su cumpleaños, la diva de El Trece fue consultada por cómo ve al país y no dudó en criticar el gobierno de Javier Milei.

Todo sucedió en una charla que mantuvo con Tato Young en Radio Mitre. Allí La Chiqui contó la intimidad del cumpleaños y el periodista decidió preguntarle sobre la situación económica de Argentina: "¿Cómo estás viendo a la Argentina, Mirtha, querida?".

"Con problemas, con problemas. La gente tiene que ganar un poco más porque no les alcanza para vivir", comenzó diciendo la conductora de El Trece en el análisis que realizó durante la entrevista.

El análisis de Mirtha Legrand sobre la situación económica de Argentina Mirtha Legrand opinó sobre el presente de Argentina y apuntó contra el gobierno de Javier Milei También dejó en claro que "me pongo en el lugar de la gente que no le alcanza para vivir, va al mercado y no le alcanza para vivir... Debe ser terrible que no te alcance para vivir, debe ser decepcionante".