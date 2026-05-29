Pelea impensada: Nora Colosimo cruzó a Mirtha Legrand por criticar el Martín Fierro de Wanda Nara

La Chiqui cuestionó con dureza la estatuilla entregada a la conductora de MasterChef y la madre de la empresaria salió al cruce de inmediato.

Ante los micrófonos de América TV, Nora Colosimo defendió el reconocimiento recibido por su hija. / Archivo MDZ

La entrega de los Premios Martín Fierro siempre deja una estela de discusiones que se prolonga en las redacciones y los programas de televisión durante jornadas enteras. En esta oportunidad, la consagración de Wanda Nara como mejor conductora por su desempeño al frente del ciclo gastronómico MasterChef Celebrity se transformó en el centro de un intenso debate que divide aguas en el ambiente de la farándula nacional.

Los cuestionamientos a Wanda Nara y su familia al ataque Tras los cuestionamientos iniciales de figuras como Rodrigo Lussich, Yanina Latorre, Beto Casella y Georgina Barbarossa, se sumó una opinión de enorme peso: la de Mirtha Legrand.

Esto respondió Mirtha Legrand cuando le consultaron por el premio a Wanda Nara. Durante una reciente conferencia de prensa, la emblemática animadora no dudó en poner bajo sospecha el criterio de votación de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (APTRA). Al ser consultada sobre si consideraba que la empresaria había sido la más destacada del período, Legrand disparó sin rodeos: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ahí".

Wanda Nara - Portada (2) Un artista de primer nivel sorprendió al opinar sobre Wanda. Foto: prensa Telefe. Las repercusiones de las palabras de Legrand llegaron rápidamente a los oídos del círculo íntimo de la exmodelo. En un intercambio con el programa Desayuno Americano, emitido por la señal América TV, Nora Colosimo, madre de Wanda, fue consultada por el cronista respecto a las sospechas de un presunto fraude.

wanda nara - MF (1) Wanda Nara fue la gran ganadora de la noche. Instagram @wandanara