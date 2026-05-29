Pelea impensada: Nora Colosimo cruzó a Mirtha Legrand por criticar el Martín Fierro de Wanda Nara
La Chiqui cuestionó con dureza la estatuilla entregada a la conductora de MasterChef y la madre de la empresaria salió al cruce de inmediato.
La entrega de los Premios Martín Fierro siempre deja una estela de discusiones que se prolonga en las redacciones y los programas de televisión durante jornadas enteras. En esta oportunidad, la consagración de Wanda Nara como mejor conductora por su desempeño al frente del ciclo gastronómico MasterChef Celebrity se transformó en el centro de un intenso debate que divide aguas en el ambiente de la farándula nacional.
Los cuestionamientos a Wanda Nara y su familia al ataque
Tras los cuestionamientos iniciales de figuras como Rodrigo Lussich, Yanina Latorre, Beto Casella y Georgina Barbarossa, se sumó una opinión de enorme peso: la de Mirtha Legrand.
Durante una reciente conferencia de prensa, la emblemática animadora no dudó en poner bajo sospecha el criterio de votación de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (APTRA). Al ser consultada sobre si consideraba que la empresaria había sido la más destacada del período, Legrand disparó sin rodeos: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ahí".
Las repercusiones de las palabras de Legrand llegaron rápidamente a los oídos del círculo íntimo de la exmodelo. En un intercambio con el programa Desayuno Americano, emitido por la señal América TV, Nora Colosimo, madre de Wanda, fue consultada por el cronista respecto a las sospechas de un presunto fraude.
Lejos de alimentar el conflicto o iniciar un cruce mediático con la histórica conductora, Colosimo optó por una postura medida pero firme: "Bueno, cada uno puede tener la opinión que quiera, está bien", sentenció, dando por cerrado el asunto y respaldando el logro de su hija en una de las noches más comentadas de la televisión actual.