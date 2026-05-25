El emotivo video de Mirtha Legrand por el 25 de mayo y una anécdota de su infancia que emocionó: "No dormía"

La eterna diva de los almuerzos realizó un video en honor a la fecha patria. Allí, rememoró sus primeros años de vida: los detalles.

En un día tan especial y arraigado a los sentimientos del país como lo es el 25 de Mayo, las figuras del espectáculo nacional no quisieron quedarse afuera de las celebraciones. En esta ocasión, Mirtha Legrand, la máxima diva de la televisión argentina, se hizo presente con un conmovedor video que rápidamente acaparó la atención.

Mirtha Legrand: "No dormía" Embed - Mirtha Legrand compartió un emotivo video por el 25 de mayo y recordó una anécdota de su infancia: "No dormía"

A través de una grabación corta pero cargada de emoción y profundo sentido de pertenencia, La Chiqui se dirigió directamente a su público para invitar a festejar la fecha a lo grande. En sus primeras palabras, la conductora dejó en claro la importancia de la jornada patria: "Llega la fiesta del 25 de mayo, por favor festejen porque es la fecha patria de todos los argentinos".

Pero el mensaje no se quedó únicamente en un saludo protocolar. Fiel a su estilo íntimo y siempre cercano, Mirtha abrió el baúl de los recuerdos y compartió una tierna anécdota de su adolescencia, dejando en evidencia su inmenso espíritu patriótico desde temprana edad. "Yo cuando era jovencita llegaba al 24, ya al 24 a la noche no dormía, por lo feliz que estaba".

Mirtha Legrand - Portada (1) Mirtha Legrand. Foto: RS Fotos. Sobre el final del material, la mítica conductora aprovechó su enorme llegada para dejarle un contundente pedido a todos sus seguidores y remarcar el valor fundamental de lucir nuestros símbolos. "De manera que festejemos todos los argentinos el 25 de mayo señores porque es nuestra fecha patria y pónganse la escarapela siempre", sentenció.