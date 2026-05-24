Adrián Suar visitó a Mirtha Legrand el sábado 23 de mayo luego de que la diva de El Trece se quedara con el Martín Fierro por mejor labor periodística. En medio del programa, el gerente de programación del canal le hizo una propuesta que la sorprendió.

La conductora ha dejado en claro que ella seguirá trabajando mientras su salud se lo permita y a sus 99 años realiza un ciclo que sin dudas ya es historia en la pantalla chica. Además, está palpitando sus 100 años y Suar la dejó asombrada con una declaración.

"Te digo una cosa, si vos querés, obviamente... El canal junto con vos y con tu producción vamos a hacer una gran fiesta para tu cumpleaños porque es histórico", expresó el gerente de El Trece y Mirtha , por supuesto que aceptó.

Adrián Suar le hizo una propuesta que dejó totalmente sorprendida a Mirtha Legrand: de qué se trata

"La primera, el canal te va a armar una fiesta enorme, ¿vas a querer que lo armemos?", le consultó Suar, a lo que ella quedó sorprendida, pero por supuesto aceptó la propuesta que le realizó quien hoy tiene el rol de jefe de Mirtha.

Captura de pantalla 2026-05-24 081633 Mirtha Legrand tendrá una enorme fiesta de cumpleaños organizada por Adrián Suar y todo el canal. Foto: captura de video / El Trece.

Pero esto no es todo, ya que luego de los rumores de un supuesto pase a Telefe, Adrián le preguntó si estaba cómoda en El Trece y ella fue contundente: "Comodísima. ¿Cuántos años hace? Porque me voy, pero vuelvo, la Chiqui vuelve. Estoy felicísima, como en mi casa. Los quiero y me quieren, estoy feliz, muy feliz".