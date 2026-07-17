Luto en el mundo: murió una icónica actriz de un clásico del cine
Los cinéfilos despiden con profunda emoción a una de las figuras más respetadas y queridas de la pantalla grande británica.
El mundo del espectáculo despide con profunda tristeza a una figura que logró conmover a millones de personas. La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por su entrañable papel de la “mujer de las palomas” en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, falleció a los 81 años.
Con una carrera artística que se extendió durante varias décadas, Fricker demostró un enorme talento técnico. Su máximo reconocimiento en la industria llegó en 1990, cuando ganó el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su impecable labor en el drama Mi pie izquierdo, película en la que compartió elenco con el prestigioso Daniel Day-Lewis.
A pesar de contar con ese enorme logro en su historial profesional, para el público masivo su rostro quedó ligado para siempre a la mística navideña. Su interpretación de aquella mujer solitaria del Central Park que entabla una tierna amistad con el pequeño Kevin McCallister, personificado por Macaulay Culkin, se transformó en un verdadero clásico de la cultura pop.
Fricker también se consolidó como una de las intérpretes más respetadas y requeridas de su generación dentro de las producciones británicas e irlandesas, dejando una huella imborrable gracias a su sensibilidad interpretativa.
La noticia de su partida generó una inmediata repercusión en las plataformas digitales. Fanáticos del cine de todas las edades compartieron mensajes de afecto, videos de sus escenas más emblemáticas y palabras de agradecimiento por haber formado parte de la infancia de tantas personas alrededor del planeta.