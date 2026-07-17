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Muerte

Luto en el mundo: murió una icónica actriz de un clásico del cine

Los cinéfilos despiden con profunda emoción a una de las figuras más respetadas y queridas de la pantalla grande británica.

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Admiradores de diversas partes del mundo utilizaron las redes sociales para rendirle un último y sentido homenaje. / Archivo

Admiradores de diversas partes del mundo utilizaron las redes sociales para rendirle un último y sentido homenaje. / Archivo

El mundo del espectáculo despide con profunda tristeza a una figura que logró conmover a millones de personas. La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por su entrañable papel de la “mujer de las palomas” en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, falleció a los 81 años.

Con una carrera artística que se extendió durante varias décadas, Fricker demostró un enorme talento técnico. Su máximo reconocimiento en la industria llegó en 1990, cuando ganó el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su impecable labor en el drama Mi pie izquierdo, película en la que compartió elenco con el prestigioso Daniel Day-Lewis.

Brenda Fricker falleci&oacute; a los 81 a&ntilde;os, dejando un legado imborrable en la industria cinematogr&aacute;fica internacional.

Brenda Fricker falleció a los 81 años, dejando un legado imborrable en la industria cinematográfica internacional.

A pesar de contar con ese enorme logro en su historial profesional, para el público masivo su rostro quedó ligado para siempre a la mística navideña. Su interpretación de aquella mujer solitaria del Central Park que entabla una tierna amistad con el pequeño Kevin McCallister, personificado por Macaulay Culkin, se transformó en un verdadero clásico de la cultura pop.

Fricker también se consolidó como una de las intérpretes más respetadas y requeridas de su generación dentro de las producciones británicas e irlandesas, dejando una huella imborrable gracias a su sensibilidad interpretativa.

La qu&iacute;mica en pantalla con el joven Macaulay Culkin regal&oacute; uno de los momentos m&aacute;s recordados de la saga.

La química en pantalla con el joven Macaulay Culkin regaló uno de los momentos más recordados de la saga.

La noticia de su partida generó una inmediata repercusión en las plataformas digitales. Fanáticos del cine de todas las edades compartieron mensajes de afecto, videos de sus escenas más emblemáticas y palabras de agradecimiento por haber formado parte de la infancia de tantas personas alrededor del planeta.

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