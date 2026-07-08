De qué trata "Un funeral y medio", la película que unirá a Guillermo Francella y Adrián Suar por primera vez en el cine
Las dos figuras más convocantes de la escena local concluyeron la filmación de una desopilante comedia que llegará pronto a las salas.
El cine argentino se prepara para un acontecimiento sumamente esperado por los espectadores. En las últimas horas finalizó de manera oficial el rodaje de Un funeral y medio, el largometraje que marcará el primer protagónico compartido entre Guillermo Francella y Adrián Suar, dos de las figuras más queridas y taquilleras de la industria local.
Lo que tenés que saber sobre lo nuevo que une a Suar y Francella
La producción, desarrollada en conjunto por Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, contará con la distribución global de Buena Vista International. Se trata de una ambiciosa apuesta que combina humor, enredos y una fuerte impronta de comedia negra.
Bajo la dirección experta de Ariel Winograd y con un guion adaptado por Fernando Castets, la trama se sumerge en las vivencias de una familia disfuncional. Los protagonistas intentan despedir al patriarca del clan, pero una seguidilla de situaciones inesperadas transforma el último adiós en un verdadero caos.
A lo largo de la historia, los personajes deberán lidiar con viejos conflictos del pasado, alucinaciones imprevistas y la aparición de un misterioso desconocido que amenaza con revelar un secreto guardado por años. Por si fuera poco, los enredos se complican con un cadáver que parece negarse a permanecer quieto en su lugar.
Además del atractivo dúo central, la película presenta un elenco estelar de primer nivel. La lista de talentos incluye a reconocidos artistas de la pantalla nacional como Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y "Coco" Portillo.