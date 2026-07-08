Esta película se va del streaming a fin de mes y demuestra que algunos clásicos resisten el paso del tiempo

Esta película de 1984 estará hasta fines de julio en HBO Max y demuestra por qué continúa siendo un clásico de la fantasía.

La fantasía es un género que ha evolucionado fuertemente a lo largo de la historia del cine. Hay películas que pasan sin pena ni gloria, como una recolección de efectos visuales, y hay otras que sobreviven el paso del tiempo, porque alimentan la imaginación y tienen mucho para decir más allá de la aventura. Si de clásicos se trata hay una que no puede faltar en la lista de nadie y en breve abandona el streaming.

Hablamos de La historia sin fin, la película de 1984 dirigida por Wolfgang Petersen y basada parcialmente en la novela de Michael Ende. Es de esas películas que demuestran que el género fantástico puede hablar de miedos muy reales sin dejar de ser accesible para el público familiar. Se encuentra disponible en HBO Max y el próximo 31 de julio se va de la plataforma.

De qué trata La historia sin fin y por qué sigue emocionando La historia sin fin es una obra maestra del cine fantástico. Warner Bros. Pictures La historia gira en torno a Bastian Baltazar Bux, un niño tímido y solitario acosado por sus compañeros de colegio. Un día, huyendo de los matones, se refugia en una antigua librería donde descubre un libro misterioso titulado La historia sin fin. El librero le advierte que la lectura de esa obra es peligrosa, lo que despierta aún más la curiosidad de Bastian, quien decide llevarse el libro en secreto y esconderse en el ático de su escuela para comenzar a leer.

Al abrir las páginas, la película nos traslada al mágico y vasto mundo de Fantasía, un reino habitado por criaturas extraordinarias que se encuentra al borde de la destrucción absoluta debido a la llegada de "La Nada", una fuerza destructiva que borra todo a su paso y representa la pérdida de las esperanzas, la imaginación y los sueños del mundo humano. La soberana de este reino, la Emperatriz Infantil, está gravemente enferma como consecuencia directa del avance de esta amenaza.

Para salvar su mundo, el reino encomienda una misión heroica a Atreyu, un joven y valiente guerrero de las llanuras. Atreyu debe emprender un peligroso viaje a través de tierras inhóspitas y misteriosas en busca de una cura para la Emperatriz y una forma de detener la propagación de La Nada, guiado únicamente por el medallón mágico conocido como el Auryn. A medida que avanza la trama, las aventuras literarias de Atreyu y la realidad del propio Bastian comienzan a entrelazarse de una manera inesperada, revelando que el destino de Fantasía depende directamente del valor y la imaginación del propio lector.