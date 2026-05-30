Furor en HBO Max por el thriller argentino protagonizado por Guillermo Francella que no te va a dejar mover del sillón

Con la participación de un destacado elenco, este drama de espionaje logra mantener el interés del público de principio a fin. Actúa Guillermo Francella.

Un claro ejemplo de la buena ejecución de una historia es La Extorsión, un largometraje dirigido por Martino Zaidelis que, tras su exitoso paso por las salas cinematográficas en 2023, se consolidó como una de las piezas más vistas y recomendadas dentro del catálogo de la plataforma HBO Max. La producción se destaca por ser una propuesta digna, sólida y sumamente atrapante que cumple con su promesa de mantener al espectador interesado durante sus casi dos horas de duración.

la-extorsion-pelicula-francella Guillermo Francella lidera el elenco de La Extorsión, el thriller que se posiciona entre lo más visto de HBO Max. HBO MAX

Secretos y peligros en una película que hace brillar a Francella La trama centra su foco en la vida de Alejandro Petrossián, interpretado por Guillermo Francella, un experimentado piloto comercial que se encuentra a muy pocos pasos de alcanzar su jubilación. Sin embargo, su estabilidad cotidiana se desmorona por completo cuando agentes pertenecientes a los servicios de inteligencia lo interceptan para revelarle un dato crucial: conocen un secreto sobre su estado de salud que podría terminar con su carrera profesional de manera inmediata.

la-extorsion-fotograma- En la ficción, el protagonista interpreta a un piloto comercial cuya carrera queda bajo la amenaza de los servicios secretos. HBO MAX A cambio de mantener el silencio y no denunciarlo ante las autoridades aeronáuticas, el piloto es obligado a transportar unas misteriosas valijas en sus viajes habituales hacia la ciudad de Madrid. Lo que se inicia como una transacción forzada no tarda en transformarse en un laberinto de corrupción, peligro constante y una paranoia que escala de forma irreversible para el protagonista. El gran valor de la obra reside en la construcción de su atmósfera y en la inteligencia de un guion que sabe dosificar la información para que el ritmo nunca decaiga.

-la-extorsion-1-full-169 El director Martino Zaidelis logró construir una atmósfera de intriga constante a lo largo de las dos horas de metraje. HBO MAX