Furor en HBO Max por el thriller argentino protagonizado por Guillermo Francella que no te va a dejar mover del sillón
Con la participación de un destacado elenco, este drama de espionaje logra mantener el interés del público de principio a fin. Actúa Guillermo Francella.
Un claro ejemplo de la buena ejecución de una historia es La Extorsión, un largometraje dirigido por Martino Zaidelis que, tras su exitoso paso por las salas cinematográficas en 2023, se consolidó como una de las piezas más vistas y recomendadas dentro del catálogo de la plataforma HBO Max. La producción se destaca por ser una propuesta digna, sólida y sumamente atrapante que cumple con su promesa de mantener al espectador interesado durante sus casi dos horas de duración.
Secretos y peligros en una película que hace brillar a Francella
La trama centra su foco en la vida de Alejandro Petrossián, interpretado por Guillermo Francella, un experimentado piloto comercial que se encuentra a muy pocos pasos de alcanzar su jubilación. Sin embargo, su estabilidad cotidiana se desmorona por completo cuando agentes pertenecientes a los servicios de inteligencia lo interceptan para revelarle un dato crucial: conocen un secreto sobre su estado de salud que podría terminar con su carrera profesional de manera inmediata.
A cambio de mantener el silencio y no denunciarlo ante las autoridades aeronáuticas, el piloto es obligado a transportar unas misteriosas valijas en sus viajes habituales hacia la ciudad de Madrid. Lo que se inicia como una transacción forzada no tarda en transformarse en un laberinto de corrupción, peligro constante y una paranoia que escala de forma irreversible para el protagonista. El gran valor de la obra reside en la construcción de su atmósfera y en la inteligencia de un guion que sabe dosificar la información para que el ritmo nunca decaiga.
Una de las aristas más elogiadas de la película es el desempeño de su actor principal. Francella logra alejarse con absoluta naturalidad de su tradicional veta cómica para encarnar el sufrimiento de un hombre común acorralado por el sistema, demostrando una vez más su enorme versatilidad interpretativa.
El reparto principal se completa con las solventes actuaciones de Pablo Rago, en el rol del calculador Saavedra, y de Andrea Frigerio, quien compone de manera impecable a Carolina Guerrero, la esposa del piloto. Junto a las intervenciones de Guillermo Arengo y Carlos Portaluppi, el elenco aporta la cuota justa de realismo y seriedad que requiere este drama de espionaje, consolidando un producto cinematográfico que dignifica las producciones de suspenso de factura local.