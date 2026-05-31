¿Impagables? Estos son los polémicos precios de la nueva marca de ropa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron expandir sus horizontes comerciales fuera de las canchas con la creación de Twentyfour, una firma de ropa de diseño deportivo y urbano. La propuesta busca capturar un segmento competitivo mediante una estética casual pensada para el uso diario, una tendencia consolidada en el mercado actual. Sin embargo, el anuncio no tardó en encender las opiniones de sus seguidores por cuestiones de costos y estilismo.

El catálogo de la marca incorpora buzos y prendas deportivas diseñadas para toda la familia.

A través de sus perfiles oficiales, el mediocampista de la Selección y la influencer compartieron las primeras imágenes de la campaña de lanzamiento, la cual cuenta con opciones diseñadas para hombres, mujeres y niños. El nombre de la marca rinde un directo homenaje al número de camiseta que el jugador utiliza habitualmente en su club.

Con este lanzamiento, el futbolista del seleccionado nacional busca afianzarse como referente dentro del sector comercial urbano.

Según expresaron los propios creadores, el proyecto se confeccionó con “mucho amor y dedicación”, incorporando elementos básicos como buzos tipo hoodie, camperas cortas, remeras de algodón y pantalones deportivos.

twenty four roopa enzo fernandez (4) El valor de la indumentaria cotidiana generó comentarios cruzados entre los seguidores de la pareja en Instagram. Instagram: @tf24.twentyfour

Uno de los ejes que despertó mayor repercusión en las plataformas digitales estuvo vinculado al valor económico de los artículos. Las remeras de la primera colección se comercializan en torno a los $65 mil, mientras que los pantalones deportivos se ubican cerca de los $119 mil y las camperas alcanzan los $139 mil, cifras que generaron diversas posturas entre los consumidores locales.

twenty four roopa enzo fernandez (1) El futbolista de la Selección y la influencer presentaron una propuesta estética para toda la familia que busca imponerse en el mercado casual. Instagram: @tf24.twentyfour

El cuestionado look de Valen Cervantes

Más allá de la estructura comercial del negocio, un fragmento importante de la atención del público se desvió hacia un video del evento de presentación que se volvió viral. En las imágenes, los usuarios de internet pusieron el foco en el vestuario elegido por Cervantes para la gala de lanzamiento, puntualmente en un pantalón de tiro alto que lució durante la jornada.

Polémica por el look de Valentina Cervantes para el estreno de su marca de ropa.

Las devoluciones de la comunidad digital exhibieron una marcada polarización. Mientras un sector de la audiencia ponderó la elegancia y originalidad de su propuesta estética, otra porción de los usuarios cuestionó el diseño elegido y argumentó fallas en el asesoramiento de imagen de la influencer.