MINI anuncia una nueva serie especial para sus modelos más exitosos

Las ediciones MINI Paul Smith hacen su debut en América en la tienda insignia de Paul Smith en Los Ángeles.

MINI anuncia la presentación en América de la serie especial MINI Paul Smith en la emblemática tienda insignia de Paul Smith en Los Ángeles, California. El evento reunió a Sir Paul Smith y Holger Hampf, Jefe de Diseño de MINI, para celebrar el último capítulo de una colaboración que abarca casi tres décadas de proyectos de diseño conjuntos.

La Edición MINI Paul Smith estará disponible en Estados Unidos para tres modelos con motor de combustión interna: el MINI Cooper de 2 puertas, el MINI Cooper de 4 puertas y el MINI Cooper Convertible.

“Tras 30 años de colaboración que no deja de mejorar, traer el MINI Paul Smith Edition a Estados Unidos es el objetivo que hemos estado persiguiendo”, declaró Sean Green, vicepresidente de MINI para las Américas. “La profunda conexión de Sir Paul con la marca, la larga trayectoria de nuestra relación y los detalles de diseño, colores y características son lo que hacen que este lanzamiento sea único. El hecho de que se celebre en la tienda insignia de Paul Smith en Los Ángeles subraya aún más la importancia de esta colaboración”.

MINI presenta las ediciones Paul Smith en Los Ángeles MINI presenta las ediciones Paul Smith en Los Ángeles

Una colaboración de tres décadas entre MINI y Paul Smith MINI y Paul Smith colaboraron por primera vez en 1998, cuando Sir Paul diseñó un Mini clásico de edición limitada con exterior azul y llantas de aleación color antracita. Desde entonces, esta colaboración ha dado lugar a tres proyectos importantes: una edición única del 40 aniversario con 86 franjas en 26 colores en 1999, el prototipo MINI STRIP en 2021 y el MINI Recharged by Paul Smith en 2022, que transformó un Mini clásico de 1998 en un vehículo modernizado. El nuevo MINI Paul Smith Edition abre un nuevo capítulo en esta historia, incorporando el lenguaje de diseño de Paul Smith, que combina lo clásico con un toque moderno, a la actual familia MINI Cooper.