MINI anuncia una nueva serie especial para sus modelos más exitosos
Las ediciones MINI Paul Smith hacen su debut en América en la tienda insignia de Paul Smith en Los Ángeles.
MINI anuncia la presentación en América de la serie especial MINI Paul Smith en la emblemática tienda insignia de Paul Smith en Los Ángeles, California. El evento reunió a Sir Paul Smith y Holger Hampf, Jefe de Diseño de MINI, para celebrar el último capítulo de una colaboración que abarca casi tres décadas de proyectos de diseño conjuntos.
La Edición MINI Paul Smith estará disponible en Estados Unidos para tres modelos con motor de combustión interna: el MINI Cooper de 2 puertas, el MINI Cooper de 4 puertas y el MINI Cooper Convertible.
“Tras 30 años de colaboración que no deja de mejorar, traer el MINI Paul Smith Edition a Estados Unidos es el objetivo que hemos estado persiguiendo”, declaró Sean Green, vicepresidente de MINI para las Américas. “La profunda conexión de Sir Paul con la marca, la larga trayectoria de nuestra relación y los detalles de diseño, colores y características son lo que hacen que este lanzamiento sea único. El hecho de que se celebre en la tienda insignia de Paul Smith en Los Ángeles subraya aún más la importancia de esta colaboración”.
Una colaboración de tres décadas entre MINI y Paul Smith
MINI y Paul Smith colaboraron por primera vez en 1998, cuando Sir Paul diseñó un Mini clásico de edición limitada con exterior azul y llantas de aleación color antracita. Desde entonces, esta colaboración ha dado lugar a tres proyectos importantes: una edición única del 40 aniversario con 86 franjas en 26 colores en 1999, el prototipo MINI STRIP en 2021 y el MINI Recharged by Paul Smith en 2022, que transformó un Mini clásico de 1998 en un vehículo modernizado. El nuevo MINI Paul Smith Edition abre un nuevo capítulo en esta historia, incorporando el lenguaje de diseño de Paul Smith, que combina lo clásico con un toque moderno, a la actual familia MINI Cooper.
Diseño exterior de la serie especial de MINI: pintura, detalles y llantas
Esta edición ofrece tres colores de pintura exterior, dos de ellos exclusivos para este modelo. El color Statement Grey reinterpreta el color del Austin Seven de 1959 con un toque azulado, mientras que el Inspired White se inspira en el clásico MINI Beige. El color Midnight Black Metallic completa la paleta.
En las tres variantes, el color Verde Nottingham, creado como homenaje a la ciudad natal de Sir Paul, aparece en los retrovisores, la parrilla del radiador y las tapas de los bujes de las ruedas. El techo está disponible en dos diseños: Verde Nottingham con la franja distintiva multicolor de Paul Smith o con una franja en Negro Jet mate y brillante. El modelo Convertible incluye una capota blanda negra. Todos los modelos incorporan llantas de aleación de 18 pulgadas Night Flash Spoke Black con un acabado transparente en Gris Oscuro y llevan la firma personal de Paul Smith en la tira del tirador trasero.
En el interior, el habitáculo cuenta con asientos deportivos Vescin en color Azul Noche con un acabado de punto negro en el salpicadero y los paneles de las puertas. La franja distintiva de Paul Smith aparece en la banda textil del volante, y en el Modo Personal se ofrecen tres fondos de pantalla exclusivos de Paul Smith. Al abrir la puerta, se proyecta en el suelo la palabra «Hola» escrita a mano, mientras que en el umbral aparece la frase «Cada día es un nuevo comienzo». En la alfombrilla del suelo se imprime un motivo de conejo dibujado a mano por Paul Smith.
Especificaciones, precios y disponibilidad en EE. UU de la serie especial Paul Smith de MINI
La edición Paul Smith está disponible en los modelos MINI de 2 puertas, 4 puertas y descapotables equipados con el acabado Iconic Trim. Los precios arrancan en 29.500 dólares.