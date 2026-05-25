Royal Enfield lanza la nueva Classic 650: una moto que celebra el ADN clásico de la marca

Royal Enfield , la marca de motocicletas más antigua en producción continua del mundo, presenta en Argentina la nueva Classic 650 , uno de los modelos más esperados por los amantes del motociclismo clásico y una nueva expresión del ADN histórico de la compañía.

El lanzamiento se da en el marco del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) , el evento internacional que reúne a miles de motociclistas alrededor del mundo para celebrar la cultura rider clásica y concientizar sobre la salud masculina, concretando en esta ocasión solo en Buenos Aires, a más de 7000 asistentes.

Para acompañar esta edición, Royal Enfield organizó un after exclusivo junto a su comunidad rider donde presentó oficialmente su nuevo modelo, convocando a más de 230 motos en una tarde llena de música, comida y comunidad rider.

Inspirada en el legado de la icónica familia Classic, la nueva moto combina diseño atemporal, detalles artesanales y el reconocido motor bicilíndrico de 650cc de Royal Enfield, equipado con una potencia máxima de 47 HP a 7.250 rpm y torque de 52.3 Nm a 5.650 rpm, ofreciendo una experiencia de manejo que fusiona tradición, elegancia y tecnología moderna.

El ADN clásico de Royal Enfield

La línea Classic representa una de las expresiones más emblemáticas de Royal Enfield y una silueta icónica dentro de la historia del motociclismo. Nacida en la década del 30 con el objetivo de crear motocicletas robustas, confiables y pensadas para recorrer largas distancias, la familia Classic fue evolucionando hasta convertirse en uno de los modelos más representativos del ADN de la marca.

Su legado comenzó con las primeras Bullet de 1932 y tomó aún más relevancia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Royal Enfield desarrolló motocicletas destinadas a tareas militares y de servicio, consolidando una identidad ligada a la resistencia, la funcionalidad y el espíritu de aventura. Años más tarde, la marca volvió a marcar un hito en la industria con innovaciones técnicas y de diseño que ayudaron a definir gran parte del motociclismo moderno, incorporando avances inéditos para la época en confort y comportamiento dinámico.

Hoy, la nueva Classic 650 retoma esa herencia histórica y la combina con la reconocida plataforma bicilíndrica 650 Twin de Royal Enfield, valorada globalmente por su equilibrio, suavidad y confort de manejo. Con detalles característicos como el tanque en forma de lágrima, el faro delantero con estética clásica y líneas que mantienen intacta la esencia del motociclismo tradicional.

Royal Enfield Classic 650: Diseño atemporal, performance moderna

Construida sobre la misma plataforma de la Super Meteor y Shotgun 650, la Classic 650 incorpora una posición de manejo ergonómica, suspensiones Showa, iluminación LED y un conjunto pensado tanto para el uso urbano como para viajes en ruta.

Además, cuenta con un tablero minimalista con display digital, asiento amplio para mayor confort y una estética que mantiene la identidad visual que convirtió a la familia Classic en uno de los modelos más reconocidos de Royal Enfield a nivel global.

La nueva Classic 650 estará disponible en tres versiones de color: Bruntingthorpe blue, Vallam Red y Black Chrome.

“Con la Classic 650 buscamos llevar uno de los diseños más icónicos de Royal Enfield a una nueva dimensión, combinando el ADN clásico de la marca con la experiencia de manejo y prestaciones de nuestra plataforma 650 Twin. Poder presentarla en el marco del Distinguished Gentleman’s Ride hace que este lanzamiento tenga un significado todavía más especial por todo lo que representa este evento para la comunidad rider y la cultura del motociclismo clásico”, señaló Juan Carlos Más, Gerente General de la división rodados de Grupo Simpa S.A.

Con más de 125 años de historia, Royal Enfield continúa consolidando su presencia global en el segmento medio, apostando por motocicletas que combinan diseño clásico, accesibilidad y experiencias construidas alrededor de la comunidad motociclista.