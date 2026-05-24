Honda anticipa su próximo SUV híbrido con tracción integral eléctrica

Honda anuncia una reasignación de recursos para acelerar el desarrollo de vehículos electrificados, incluyendo 15 nuevos modelos híbridos para 2030.

Honda llevó a cabo una reunión informativa global en Japón donde ratificó un importante cambio de rumbo en su estrategia de producción y desarrollo técnico.

La corporación japonesa oficializó que reasignará una mayor cantidad de recursos de ingeniería hacia el área de los vehículos de propulsión combinada, acelerando los plazos de lanzamiento previstos inicialmente con el objetivo de introducir 15 nuevos modelos híbridos bajo las marcas Honda y Acura a nivel mundial, enfocando su distribución principalmente en el mercado de Norteamérica hacia el año 2030.

Como muestra de este avance, la compañía exhibió el prototipo de una futura SUV firmada por Acura que servirá de base estética y estructural para la próxima oleada de productos.

Acura anticipa su próximo SUV híbrido con tracción integral eléctrica Acura anticipa su próximo SUV híbrido con tracción integral eléctrica Acura Nueva plataforma y optimización del sistema de dos motores La división premium Acura iniciará la comercialización de sus primeros vehículos basados en esta arquitectura de última generación en el transcurso de los próximos dos años. El núcleo de la innovación radica en una profunda evolución del reconocido esquema motriz e:HEV de dos motores del grupo nipón:

Rango de eficiencia ampliado: Los ingenieros lograron expandir la ventana de funcionamiento óptimo del propulsor térmico, garantizando que el bloque de combustión trabaje bajo regímenes de revoluciones ideales durante más tiempo.

Reducción del gasto de combustible: Las mejoras en la gestión de la unidad de potencia eléctrica permitirán optimizar el rendimiento energético general en más de un 10% en comparación con los esquemas actuales de la marca.

Disminución de costos de fabricación: Mediante la simplificación de los componentes y la estandarización de las interfaces modulares, el costo del sistema se reducirá en un 30% , favoreciendo la viabilidad económica de las unidades.

Tracción integral eléctrica: La plataforma introducirá un eje posterior electrificado de alta respuesta dinámica que dispensará una fuerza de torque simétrica e instantánea a las ruedas traseras, mejorando la estabilidad del vehículo en curvas pronunciadas y superficies de baja adherencia. Asistencia a la conducción ADAS de última generación para 2028 De forma complementaria a los avances mecánicos, Honda actualizó los plazos de desarrollo de su sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS), cuya implementación comercial está proyectada para el año 2028. Este dispositivo de seguridad activa se integrará de manera directa con las funciones del software del vehículo para proveer una experiencia de conducción automatizada de nivel superior.