Todo sobre el nuevo Forthing Friday Reev: 1.100 km de autonomía, tecnología y seguridad 5 estrellas

Con una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros, el Forthing Friday Reev destaca por su equipamiento de confort y máxima calificación en seguridad.

La distribuidora automotriz Oriente Motors oficializó el lanzamiento en el mercado argentino del nuevo Forthing Friday Reev, un utilitario deportivo de propulsión eléctrica con rango extendido ( REEV) desarrollado sobre la base estructural de la gama T5. El modelo se encuentra disponible en la red comercial de todo el país a un precio sugerido de USD 35.855.

Esta variante combina la respuesta inmediata de un motor eléctrico impulsor con la asistencia de un bloque térmico a gasolina concebido exclusivamente para abastecer de energía a la batería, ofreciendo una alternativa orientada a viajes de larga distancia sin las limitaciones habituales de la infraestructura de carga.

Mecánica de rango extendido y autonomía El esquema motriz del Friday Reev utiliza un motor a gasolina de 1.5 litros de aspiración natural que eroga una potencia de 101 CV y 130 Nm de torque. Su función es actuar como un generador a bordo para recargar el paquete de baterías de hierro y litio de 32 kWh de capacidad.

A su vez, las ruedas del vehículo son impulsadas de forma directa por un motor eléctrico que entrega 163 CV y 240 Nm de torque:

Autonomía eléctrica: Permite recorrer hasta 200 kilómetros utilizando de forma exclusiva la energía acumulada en las baterías.

Autonomía combinada: Alcanza un rango de uso de hasta 1.100 kilómetros integrando el funcionamiento de ambos motores.

Tiempos de recarga: El sistema permite la conexión a la red eléctrica para recuperar el 80% de la carga acumulada en aproximadamente 45 minutos mediante tomas de corriente continua. Forthing Friday Reev Forthing Dimensiones, habitabilidad y confort a bordo En el apartado dimensional, el utilitario deportivo registra 4,60 metros de largo, 1,86 metros de ancho, 1,68 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,27 metros. La capacidad del baúl parte desde los 480 litros, con la posibilidad de ampliar el espacio de carga al rebatir los respaldos de la fila posterior.