Kia amplía la gama de su SUV 100% eléctrico con una versión de mayor autonomía

Kia presentó una nueva variante del EV2, denominada Black-Line, que se posiciona como una versión orientada al estilo de vida y al diseño. La producción del SUV comienza en la planta de Eslovaquia, junto con la versión de autonomía extendida y el GT-Line.

El Kia EV2 es una opción accesible para iniciarse en la movilidad eléctrica, ya que combina un diseño atractivo, tecnología avanzada y practicidad cotidiana. Tras su estreno mundial en el Salón del Automóvil de Bruselas de 2026, el Kia EV2 salió al mercado inicialmente con una batería estándar, que proporciona hasta 315 km de autonomía eléctrica (AER).

La gama EV2 se amplía ahora con la adición de la batería de autonomía extendida (61,0 kWh y hasta 444 km), lo que mejora tanto la funcionalidad urbana como la comodidad en los desplazamientos de larga distancia. La distintiva variante Black-Line y la deportiva GT-Line aportan elementos exclusivos y un equipamiento mejorado.

"Con la ampliación de la gama EV2 , ofrecemos a los clientes más posibilidades de elegir un vehículo eléctrico que se adapte a su estilo de vida", afirmó Pablo Martínez Masip, Vicepresidente de Producto, Marketing y Experiencia del Cliente de Kia Europe . "Desde la versión de largo alcance hasta variantes de diseño llamativas, como el GT-Line y el Black-Line, el EV2 EV2 combina la funcionalidad diaria con una sólida identidad visual en el segmento de los SUV compactos".

El EV2 aúna un diseño atrevido, versatilidad cotidiana, tecnología del segmento superior y un completo conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), además de unas cualidades dinámicas contrastadas. Este modelo se ha desarrollado para que sea el vehículo principal de la familia. Al añadir la batería de autonomía extendida y las variantes GT-Line y Black-Line, la gama EV2 ofrece ahora una mayor variedad de opciones y capacidades en el mercado de los SUV eléctricos del segmento B.

Las versiones Black-Line y GT-Line del Kia EV2 están equipadas con esa batería de 61,0 kWh, con una autonomía estimada de 415 km (WLTP pendiente), y llantas de aleación de 19 pulgadas. Las versiones GT-Line y Black-Line realzan aún más el carácter orientado al estilo de vida del EV2, cada una con un enfoque propio dentro de la gama.

Kia EV2 Black-Line

El EV2 Black-Line aporta un estilo atrevido y premium a la gama. Posicionado como una variante exclusiva del GT-Line, presenta un distintivo emblema de Kia en negro, revestimientos exteriores en negro brillante y detalles específicos.

Su identidad está realzada por las llantas de aleación totalmente negras y un techo negro en dos tonos, disponible como opción, lo que le confiere un aspecto contundente y fácilmente reconocible. El habitáculo presenta una refinada combinación de matices gris oscuro y negro, lo que enfatiza el carácter exclusivo del vehículo.

El EV2 Black Line también ofrece un alto nivel de equipamiento de serie, que incluye el sistema de infoentretenimiento ccNC de Kia con navegación, un equipo de sonido premium Harman/Kardon y la asistencia de conducción en carretera 2.0.

Kia EV2 con batería de autonomía extendida

Basado en la plataforma E-GMP de 400 V de Kia, el EV2 en su versión con batería de mayor capacidad ofrece hasta 444 km de autonomía. Por ello es una opción ideal como vehículo principal, tanto para trayectos diarios como para viajes más largos. Admite una amplia gama de opciones de carga, entre ellas carga rápida con corriente continua (del 10 % al 80 % en aproximadamente 30 minutos), con corriente alterna de 11 kW o de 22 kW. Esto garantiza su flexibilidad para distintos perfiles de usuario.

Los servicios de conectividad mejoran aún más la facilidad de uso, incluyendo la planificación de rutas para vehículos eléctricos, la funcionalidad "Plug & Charge" y la carga bidireccional. A través de Kia Charge, los conductores tienen acceso a más de un millón de puntos de carga repartidos por 27 países europeos.

El EV2 también ha demostrado un excelente rendimiento en condiciones reales. Un prototipo GT-Line equipado con la batería de largo alcance participó en las ediciones de invierno y de verano de la prueba NAF El Prix, la evaluación independiente de vehículos eléctricos más importante del mundo. En la prueba invernal para comprobar la pérdida de autonomía con relación al valor WLTP, logró el mejor resultado. En la estival, incluso superó el dato homologado, lo que pone de relieve su fiabilidad y eficiencia durante todo el año.

Kia EV2 GT-Line

Como variante de gama alta, el GT-Line representa la versión más dinámica y expresiva del EV2. Realza el carácter deportivo del modelo mediante llamativos embellecedores del color de la carrocería, detalles distintivos y los característicos atributos del GT-Line.

El interior respalda esa imagen con un volante de tres radios y pedales metálicos. Además, algunos elementos opcionales, como los asientos con funciones de memoria y ventilación y la Digital Key 2.0, aportan mayor comodidad y funcionalidades avanzadas.

La gama Kia EV2

Diseñada, desarrollada y fabricada en Europa, la gama Kia EV2 se ha creado para satisfacer las necesidades del estilo de vida europeo actual. A pesar de sus dimensiones compactas, ofrece un espacio interior generoso. Está dotado de asientos traseros deslizantes y reclinables, así como una capacidad de baúl de hasta 403 litros.

Asimismo, el EV2 constituye una referencia en refinamiento entre los vehículos eléctricos del segmento B. Sus niveles de ruido, vibraciones y aspereza (NVH) se han ajustado al tipo de utilización y a las expectativas de los clientes de este mercado. Los neumáticos acústicos, así como el vidrio laminado en las ventanillas y el parabrisas, contribuyen a reducir el ruido de la carretera y del viento, especialmente a velocidades de autopista.

Las tecnologías avanzadas, como las opciones de pantalla triple de Kia, las actualizaciones remotas (OTA) y un completo conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), superan las expectativas en este segmento.

Fabricado en la planta de Kia en ilina, su fabricación en la planta de ilina acorta las rutas de transporte y refuerza el compromiso de Kia con soluciones de movilidad responsables y de proximidad.

Kia sigue ofreciendo una de las gamas de vehículos eléctricos más amplias y avanzadas de Europa, con un especial énfasis en la eficiencia, la comodidad y la usabilidad en condiciones reales de circulación.