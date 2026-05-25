BMW M 1000 RR Edición Limitada Isle of Man TT: homenaje exclusivo de 115 unidades

BMW oficializó el lanzamiento global de la nueva BMW M 1000 RR Edición Limitada Isle of Man TT . Se trata de un modelo especial desarrollado para conmemorar la 115.ª edición del Tourist Trophy de la Isla de Man, una de las competencias más exigentes, peligrosas e históricas del motociclismo mundial.

La producción de esta serie de culto estará estrictamente limitada a 115 unidades para todo el mercado internacional.

La fisonomía de esta edición limitada rinde tributo directo a los códigos estéticos británicos y a la geografía del mítico circuito urbano. La carrocería adopta un acabado de pintura en tono British Racing Green Uni Matt (verde británico de carreras mate), que contrasta con detalles oscuros y componentes de metal pulido.

La disposición gráfica del carenado fue aplicada con un criterio de simetría dinámica respecto al trazado de la pista: el lateral izquierdo de la moto exhibe esquemas de las curvas hacia la izquierda seleccionadas del circuito de montaña, mientras que el flanco derecho plasma los giros hacia la derecha correspondientes.

El conjunto exterior se completa con un depósito de combustible de aluminio pintado en cromo satinado con detalles gráficos integrados, un asiento deportivo revestido en Alcantara negra y el logotipo oficial del TT grabado en la sección trasera del bastidor.

BMW M 1000 RR Edición Limitada Isle of Man TT BMW M 1000 RR Edición Limitada Isle of Man TT BMW

Más allá de las especificaciones de serie que caracterizan al modelo M Competition, las 115 unidades incorporan un conjunto de accesorios y certificaciones que ratifican su condición de pieza de colección:

Identificación numerada: Cada unidad posee su número de serie secuencial fresado directamente sobre la parte superior del yugo de la dirección.

Documentación de fábrica: Se entrega un certificado de autenticidad que valida la procedencia y la numeración de la motocicleta.

Componentes de fibra de carbono: Suma una tapa para la caja de filtro de aire M construida en carbono con terminación mate, decorada con el gráfico del Mountain Course y la insignia del TT.

Elementos de pista: Incorpora el kit de cubiertas M Race para la protección de componentes en circuito, un basculante trasero con acabado en color negro y soportes específicos para el caballete de la rueda trasera con sus respectivos elementos de montaje.

Accesorios complementarios: Incluye una alfombrilla de garaje para motocicleta firmada por la división M con unas dimensiones de 98 x 41 pulgadas (aproximadamente 250 x 104 cm) provista de las insignias de la escudería y del Tourist Trophy.

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La relación de la firma bávara con la carrera de la Isla de Man cuenta con hitos que se extienden a lo largo de casi un siglo. El primer gran suceso de la marca se remonta al año 1939, cuando el piloto Georg Meier obtuvo la victoria en la prestigiosa categoría Senior TT a los mandos de la BMW RS 255 Kompressor. Décadas más tarde, en 1976, Helmut Dähne y Hans-Otto Butenuth repitieron el éxito en la divisional de Producción de 1000 cc utilizando la clásica BMW R 90 S.

En la era moderna del circuito, la introducción de la familia de superbikes de la compañía revalidó esa competitividad en las categorías de máxima cilindrada (Superbike, Superstock y Senior TT):