Tirotearon una casa desde un BMW y los atraparon tras una persecución y allanamiento en Las Heras

Un feroz tiroteo contra una casa desembocó la madrugada de este jueves en la detención de dos sospechosos tras una persecución policial y un allanamiento en Las Heras . Los sospechosos se movilizaban a bordo de un BMW y quedaron a disposición de la Justicia.

La información policial indica que, alrededor de la 1, sujetos llegaron a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco hasta un domicilio de calle Monteagudo al 2.700. Dos ocupantes descendieron del vehículo, uno de los cuales portaba un arma de fuego.

Acto seguido, llamaron a la puerta y fueron atendidos por una mujer, de 47 años, que allí reside. Los individuos, de aproximadamente 30 años, le exigieron a la mujer "que devuelva la bicicleta". Ante eso, ella los hizo pasar para que verificaran que el rodado que buscaban no estaba en el interior de su vivienda.

Luego de revisar el inmueble, los sospechosos pidieron disculpas y se retiraron. Al salir, la mujer observó que eran esperados por otros sujetos en un BMW blanco y otro vehículo cuya marca no alcanzó a reconocer, surge del procedimiento.

Pero la situación no terminó ahí, ya que, cerca de media hora más tarde, el automóvil de alta gama regresó hasta el lugar y desde el interior efectuaron cinco disparos de arma de fuego contra la casa de la mujer. Tras eso, los malvivientes se dieron a la fuga a toda velocidad.

De acuerdo con los trabajos que desarrolló personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) en la escena, dos proyectiles impactaron en el portón del domicilio y otra bala ingresó por la ventana de una propiedad colindante. Asimismo, las víctimas hicieron entrega de un plomo que había quedado tirado en el lugar del ataque.

Tras tomar conocimiento sobre la situación, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°2 dispusieron los desplazamientos de efectivos de la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID) para realizar las labores de rigor en el teatro del hecho.

Persecución y detención del conductor del BMW

Casi en paralelo a esas labores, uniformados a bordo de otra movilidad de la UEP que patrullaban la zona de calle Álvarez Condarco y segundo callejón Morales, detectaron un auto blanco circulando en alta velocidad, hacia el oeste de calle Monteagudo.

Por eso, comenzaron a seguirlo y, en el trayecto, observaron que un hombre que iba como acompañante descendió del vehículo y entró a una vivienda del barrio 30 de Octubre. Seguidamente, el conductor siguió con su recorrido y terminó siendo interceptado por los funcionarios en calle Juan José Paso, entre Laprida y Santiago Llorca, del barrio Tamarindos.

Al informar la novedad por frecuencia radial, constataron que se trataba del BMW 120i blanco sindicado por el tiroteo perpetrado sobre calle Monteagudo. Inmediatamente, requisaron el interior del rodado y en la puerta del acompañante dieron con una caja que tenía en su interior tres cartuchos de calibre 22.

Tras el hallazgo, el conductor, identificado como Víctor Maximiliano Carpio (25), fue trasladado a la Comisaría 36° con las manos preservadas para que se le practicara el barrido electrónico en el Cuerpo Médico Forense (CMF) y así poder establecer si disparó un arma de fuego en las últimas horas.

Allanamiento y caída del presunto cómplice

Además, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro del auto y su celular, así como también se instaló una consigna policial en el domicilio donde ingresó el acompañante, a fin de realizar un allanamiento.

De esa manera, algunos momentos más tarde, los sabuesos de la UID irrumpieron en el inmueble del barrio 30 de Octubre y en el interior detuvieron a Jonathan Jesús Pedernera Fuensalia (40), sindicado como cómplice del conductor del BMW, quien también iba a ser sometido a un barrido electrónico para avanzar en la investigación.

Una vez que se concretaran las medidas dispuestas, los dos sospechosos iban a quedar alojados en la Subcomisaría Iriarte, a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.